Ginestra: “L’Ischia arriva qui ferita. Faremo la nostra gara, con ferocia e qualità”

L’allenatore del Virtus Francavilla presenta la gara di domenica contro l’Ischia. Ginestra, esprimendo i suoi complimenti a Mister Buonocore, ha avuto parole chiare su quello che è il vero valore dell’Ischia e annuncia, tuttavia, una gara con “ferocia e qualità”.

“Incontriamo una squadra – ha detto Ginestra in conferenza stampa – che ha espresso meno di quello che può dare, ha un potenziale importante. L’Ischia ha giocatori forti e un bravo allenatore che conosco anche, contro il Martina ha perso immeritatamente. Sarà difficile, ma dobbiamo cercare di fare la nostra partita attuando quello che conosciamo bene. Servirà qualità e ferocia. Contro il Francavilla in Sinni abbiamo dimostrato maturità vincendo una gara sporca, che meritavamo di portare a casa. La gara con l’Ischia sarà cruciale per capire cosa verrà dopo. Quando gli attaccanti corrono è anche più facile difendere, ci muoviamo bene e subiamo poco. Dobbiamo continuare a lavorare.

