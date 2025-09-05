Gille: “Ischia, qui mi sento bene. Domenica daremo tutto a Cassino”

Il centrocampista originario di Guadalupa racconta il suo inserimento nel gruppo gialloblù, il valore di una squadra giovane e internazionale e le sensazioni dopo l’esordio con la Paganese

Classe 2002, originario di Guadalupa, Thomas Gille è il nuovo volto del centrocampo dell’Ischia. Arrivato giovanissimo in Italia, ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’FC Messina, debuttando in Serie D nella stagione 2019/20. Poi le esperienze con Fasano, PDHAE, Versailles, Chieri, Magenta e infine l’Ispra in Eccellenza lombarda. Oggi indossa la maglia gialloblù con la voglia di mettersi in mostra e di dare il suo contributo alla causa ischitana.

Thomas, a Pagani ti abbiamo già visto rispondere presente con la maglia dell’Ischia. Arrivi da lontano e hai trovato un gruppo nuovo. Come ti sei ambientato e come hai vissuto il ritiro?

Mi sento bene, tutto è andato per il meglio con la squadra e con la società. Quando il mister mi chiama devo farmi trovare pronto, sempre, per la società e per i tifosi.

Domenica si va a Cassino per l’inizio del campionato. Ci sono tre punti in palio e non si può lasciare nulla per strada. Come vi state preparando?

Stiamo preparando bene la partita. Sappiamo che dobbiamo fare di più rispetto alla gara di Coppa. Ci stiamo allenando con intensità e domenica dovremo rispondere presente.

L’Ischia è una squadra con tante nazionalità e lingue diverse: spagnolo, italiano, francese, moldavo. Come vi state organizzando nello spogliatoio?

È una squadra giovane e ci troviamo bene. Ognuno parla la sua lingua, ma ci aiutiamo tra di noi con inglese e spagnolo. Alla fine ci capiamo sempre. E poi il calcio parla una lingua universale, quella che si gioca con i piedi.

Dopo i minuti giocati a Pagani, quali sono le tue sensazioni personali e come vedi la squadra?

Le mie sensazioni sono buone. Lavoriamo bene e c’è un ambiente positivo per il futuro. Ogni giorno ognuno dà il massimo in campo e credo che le cose andranno nel verso giusto.