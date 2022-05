Gigli e paletti al sapore di voto | #4WD

Ed ecco che anche nel fin troppo dimenticato lato basso di Via Antonio De Luca vengono saldate in anticipo le prime cambiali elettorali.

Come noto a tutti, nel tratto di strada che da Palazzo D’Ambra sbuca su Via Nuova Cartaromana, era stata istituita da anni un’area parcheggio ciclomotori e motocicli con tanto di segnale, di cui usufruivano sia i residenti sia i frequentatori di Ischia Ponte e dintorni. Evidentemente tale parcheggio dava fastidio a qualcuno (penso di sapere benissimo di chi si tratta), che ha approfittato del “momento elettorale” per chiedere ed ottenere la revoca di quell’area di parcheggio, la rimozione del segnale e la conseguente installazione di gigli metallici che, casualmente, terminano dopo i balconcini delle abitazioni sovrastanti.

Va ricordato che mesi fa erano già stati installati dei paletti di acciaio difronte all’ufficio della nostra azienda di famiglia, per evitare che il parcheggio di mezzi a due ruote impedisse il legittimo diritto dei proprietari dell’attiguo passo carrabile di entrare e uscire in auto dalla propria abitazione. Per la comodità di manovra degli stessi, il primo dei gigli installati questa mattina è stato successivamente rimosso, in quanto ne avrebbe impedito la retromarcia in uscita.

Peccato che, solo pochi metri prima e dopo entrambe le installazioni, lo stesso rischio di parcheggio indiscriminato (oggi fortemente acuito dalla riduzione dei posti disponibili a causa dei nuovi gigli) non interessi a nessuno. Neppure lungo il tratto che dall’Hotel Noris porta al civico 6, laddove ogni qualvolta il varco ZTL di Ischia Ponte è attivo, sono talmente tanti i mezzi a due ruote che vi parcheggiano impuniti a pene di segugio da impedire il passaggio di qualsiasi autovettura, compreso auto di invalidi e -corna facendo- ambulanze.

Personalmente godo di parcheggio privato e quindi potrei fregarmene altamente. Ma davanti a questo genere di sfacciataggine proprio non riesco a tacere. Anzi, Vi dirò: gli Ischitani e i cazzacci loro meritano solo questo genere di amministratori!