Ha lasciato il Barano dopo una brevissima parentesi in campionato, adesso è in forza alla Nuova Sondrio e illumina la scena. Gigio Trani, stella del calcio isolano, si sta ritagliando lo spazio in forza al club lombardo.

Gigio sta facendo la sua parte sia quando parte titolare sia quando, invece, entra dalla panchina mettendo a segno reti che difficilmente dimenticheranno i tifosi biancoazzurri. Magie come queste….