Gigi Finizio: «Ad Ischia per cantare d’amore. Il Soccorso? Il posto più bello»

Elena Mazzella | Il piazzale del Soccorso, tra le location a cielo aperto più belle e suggestive dell’isola d’Ischia, è pronto ad ospitare il grande evento dell’estate che coinvolgerà l’isola intera. Un messaggio d’amore e di speranza quello che l’artista partenopeo Gigi Finizio rivolgerà ad Ischia, la sua isola del cuore, durante la serata di mercoledì 16 agosto.

Grande attesa per un concerto da “mille e una nota” fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Forio guidata dal Sindaco Stani Verde in collaborazione con la Edizioni Musicali Spai di Tonino e Gianni Esposito.

Tra le tante mete turistiche ha scelto volutamente la nostra isola Gigi, affermato compositore e cantante del panorama della musica italiana ed internazionale, proprio per lanciare un messaggio di amore universale mosso dai più profondi sentimenti di appartenenza. Sarà infatti un concerto vario, per romantici e non solo, che abbraccerà un pubblico di tutte le età con un repertorio dei suoi più grandi successi, dai più recenti agli evergreen, coinvolgendo il pubblico con quel pizzico di “sentimento” che non manca mai. Da “Fammi riprovare” ad “Amore amaro”, passando da “Per averti”, “Più che posso” e “Lo specchio dei pensieri”, “Solo lei” e l’ultima hit “Perché tu sei” scritta per la fiction di Canale 5.

Si dichiara felicissimo ed emozionato di poter riaccendere i riflettori delle emozioni in uno dei posti più affascinanti e ricchi di bellezza e storia dell’isola. Una location sotto le stelle, quella del piazzale del Soccorso, il cui fascino cattura e toglie il fiato e dove cercherà di creare, subito dopo il calar del sole, una vera e propria magia tra la musica, il pubblico, la sua voce e il suo racconto uniti dall’unico file rouge possibile, l’amore.

Considerato tra le più belle voci partenopee a livello nazionale, con il suo incredibile talento Gigi Finizio ha riscosso successo come cantante fin da quando era bambino e, nel corso della sua carriera, ha conquistato alcuni incredibili traguardi. Ha trascorso la sua infanzia nel Rione Sanità di Napoli. Suo padre lavorava come autista dell’autobus mentre sua madre era una casalinga ed ha sempre amato la gente semplice. Ha iniziato a soli 10 anni a cimentarsi con l’attività di autore e ha scritto i testi per il primo album di Nino D’Angelo, ‘A Storia Mia. Dal 1978 al 1988 ha pubblicato in tutto 8 album (con una media di uno all’anno) e ha collaborato con alcuni degli artisti più famosi del panorama musicale partenopeo, conquistando inoltre numerosi premi e riconoscimenti. Nel 1994 ha ottenuto la vittoria a Sanremo Giovani con la sua Scacco matto e l’anno successivo si è conquistato invece il terzo posto come concorrente del Festival vero e proprio con la sua Lo specchio dei pensieri. Il successo ottenuto a Sanremo gli ha rapidamente spalancato le porte della tv e infatti negli anni ’90 è stato ospite di numerosi programmi televisivi (tra cui Viva Napoli, programma condotto da Mike Bongiorno). Negli anni 2000 ha continuato a concentrarsi sulla sua carriera artistica e musicale, e ha pubblicato altri 7 album (per un totale di 30 album a partire da quelli realizzati durante la sua infanzia). Ha collaborato inoltre con alcuni dei più grandi volti del panorama musicale italiano, da Lucio Dalla a Giorgia. Nino D’Angelo (che ha spesso lavorato insieme a lui) ha definito quella di Finizio “una delle più belle voci del panorama partenopeo”.

Gigi, torni in concerto ad Ischia dopo un po’ di anni

Si, manco da un po’ di anni ad Ischia e questa era l’occasione giusta per riproporre il mio concerto. Questa isola che ho nel cuore sta vivendo da troppo tempo momenti difficili e pur avendo avuto proposte in altre località, ho scelto con forza Ischia e in particolare un luogo storico e significativo come il Soccorso, per dare un cenno di buon auspicio agli ischitani che negli ultimi tempi hanno vissuto momenti un po’ “particolari”. Sostengo che la valorizzazione della nostra terra sia importante ed Ischia merita tanto.

Che tipo di concerto sarà?

Quello di mercoledì sera sarà un concerto pop, con un vasto repertorio, molto vario, con qualche pezzo inedito. Mi esibirò, tra l’altro, con il brano “Per me tu sei” scritto per un film andato in onda su Canale 5 (Una mamma all’improvviso) e che successivamente ho pubblicato a luglio e che rientra nella hit “Per me tu sei”. Sarà un concerto che racchiuderà tutti i miei successi del passato e quelli attuali remixati.

Ti hanno spesso definito cantante neo melodico. Ti è mai dispiaciuto?

Sbagliano a chiamarmi così perché non faccio parte di quella era. Artisticamente sono nato negli anni ottanta, quando questo termine non era ancora in uso. Mi reputo un cantante napoletano classico che si ripropone con un genere pop italiano.

Quali sono gli artisti che prediligi?

In assoluto mi rispecchio molto nel mondo di Pino Daniele, ma anche molto in quello di Eduardo De Crescenzo grande amico mio ed Eduardo Bennato. Ma c’è anche tanta musica internazionale che prediligo partendo dal rock di Jimmy Page, Bruce Springsteen, Micheal Jackson, Steve Wonder.

Ma nelle mie composizioni mi affido comunque sempre miei sentimenti che mi ispira la mia terra

Il mondo della musica e’ molto cambiato negli ultimi anni Cosa ci siamo persi in questa metamorfosi?

Sono d’accordo che la musica vada avanti ed essere innovativa. Ma a causa della troppa tecnologia ci stiamo perdendo il sentimento. Andare avanti si, ma conservando sempre le sonorità calde. Credo e sostengo che si può essere moderni ed attuali anche ritmicamente remixando i pezzi classici.

Anni fa feci un brano, voglie sape’. La gente pensava fosse un classico napoletano ma in effetti si trattava di un brano prettamente napoletano. Fu lanciato da un ragazzo che la remixò conservandone la natura e fu un successo poiché divento’ virale.

Quindi questo per dire che si può essere attuale e moderni conservando sempre la natura e le emozioni racchiuse in un brano.

Con questa società che cambia, ha ancora importanza e valore cantare d’amore?

L’amore e’ il collante che può permettere di cantare di tante cose e di toccare gli aspetti più vari, anche nel sociale. Con l’amore e i sentimenti si vince sempre senza essere banali. Trovo che sia un argomento che può essere utilizzato sempre e che consente di sfiorare a 360 gradi le varie ed infinite sfumature dei temi più universali .