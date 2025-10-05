Gigi e i divieti

Ieri un vecchio amico mi ha raccontato, a mo’ di scoop, un episodio a cui ha assistito ad Ischia Ponte, insieme ad altri amici con i quali si stava intrattenendo e che ne sono rimasti spiacevolmente colpiti almeno quanto lui. Pochi giorni or sono, in piena ztl attiva, l’assessore al Comune di Ischia Luigi Di Vaia avrebbe percorso indisturbato l’isola pedonale in sella alla sua “vespetta” e con una ragazza come passeggero. Il tutto, filmato dallo smartphone di alcuni presenti.

Ben conoscendo il concetto fin troppo chiaro che ho della persona in questione, il mio amico pensava forse di sorprendermi o, peggio ancora, di scaturire questo editoriale, in cui sicuramente avrei potuto fargliene una per bere e un’altra per sciacquare, così come si suol dire, senza che il diretto interessato potesse addurre una qualsiasi scusa al suo comportamento tutt’altro che corretto e, soprattutto, che non si addice al ruolo pubblico ricoperto.

In tutta onestà, non intendo infierire su questo signore: innanzitutto per non dargli un eccesso di visibilità tutt’altro che meritato, in considerazione alla quantità di Lettori che – bontà loro – onorano della loro attenzione tutto ciò che scrivo. In secondo luogo, perché in questo momento, mentre Di Vaia è in predicato di essere giubilato dal suo sindaco insieme ad altre due colleghe di giunta, restando in questo modo privo di alcun ruolo politico ed amministrativo nel paese e della relativa diaria assessorile come un signor nessuno qualsiasi, non mi sembra il caso di affondare il dito nella piaga.

Ma al di là di quel pizzico di carità cristiana che pure mi appartiene e che cerco di adottare innanzitutto con chi non la meriterebbe affatto e poi, magari, con chi ne avrebbe ogni buon diritto, una considerazione dovrò pur farla: perché mai chi ha una carica pubblica, anche se traballante come una sedia con tre gambe, si concede il lusso di ignorare i divieti che lui stesso dovrebbe contribuire a far rispettare? La zona a traffico limitato, per i comuni mortali, resta un tabù invalicabile.

Per il politico di turno, invece, diventa un palcoscenico privato su cui sfilare con l’arroganza del VIP di provincia, tra il rombo gracchiante del motore old style e un saluto un po’ svogliato agli amici di zona.

A Ischia taluni personaggi alla guida del paese si riempiono la bocca di parole come “decoro urbano”, “tutela del turismo” e “rispetto delle regole”. Poi però basta uno di loro con il casco (quando c’è) e la ragazza dietro (quando capita) per trasformare l’area pedonale in un circuito improvvisato. Alla faccia dei cittadini “normali” che magari hanno lasciato l’auto a un chilometro di distanza per non incorrere nella multa o il motorino nell’ormai parcheggio selvaggio di fatto in Via Antonio De Luca, che l’assessore in questione pure ha “utilizzato” in un recente passato con la stessa vespetta.

Sia chiaro: la lista di chi considera le regole come un optional degno di un’auto di lusso sarebbe lunga quanto la fila al traghetto di rientro a fine agosto. Ma almeno la differenza tra chi riveste un incarico pubblico e chi no dovrebbe restare netta. Dovrebbe, appunto. “La moglie di Cesare non solo dev’essere onesta, ma deve anche apparire onesta”, diceva un vecchio adagio a me caro. E figuriamoci i senatori/assessori…

Invece eccoci qua: mentre Di Vaia forse si prepara a fare le valigie politiche, ci regala quest’ultimo siparietto che sa tanto di “me ne infischio, tanto tra poco non mi riguarda più”. E allora, amici Lettori, non Vi stupite se io non mi sorprendo: in fondo, in questo paese, negli ultimi diciotto anni, cambiano solo gli attori (in questo caso no), mentre il copione resta sempre lo stesso. E a noi, poveri spettatori, non resta che applaudire con un sorriso amaro, consolandoci con la certezza che – almeno in questo – Ischia non ha nulla da invidiare al resto del mondo: la “vespetta” del potere passa ovunque, anche dove non dovrebbe.