Gigi D’Alessio: “Questo luogo mi ha sempre portato bene”

Il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio, il tanto atteso “Dove c’è il sole tour” ha fatto tappa anche presso l’Arena del Negombo, illuminando la platea con musiche e immagini.

Con un “tutto esaurito” registrato quasi subito dopo la pubblicazione del ricco calendario di eventi dell’Arena, il grande pubblico che segue Gigi D’Alessio ha reso ancora più memorabile la serata intonando i più bei successi di sempre insieme al Maestro.

Eclettico musicista e compositore, Gigi D’Alessio ha conquistato il palco con quel suo fare coinvolgente e istrionico, da artista ed intrattenitori, conducendo per mano il pubblico in un excursus musicale dai ritmi unici e ricercati.

La scaletta della serata, applauditissima, ha racchiuso buona parte dei successi che da oltre 30 anni consacrano Gigi D’Alessio come Artista a tutto tondo: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Una scelta di brani e di dialoghi con il pubblico a dir poco perfetta, che emozionato i presenti in quali, telefonino alla mano, hanno contribuito alle coreografie e ai cori dei brani più amati.

Anzi, Gigi D’Alessio in alcuni brani ha lasciato il posto al pubblico, dirigendolo come un Maestro d’Orchestra e aggiungendosi solo ai cori. Uno spettacolo nello spettacolo conclusosi con il tradizionale e colorato show dei fuori pirotecnici, firma inconfondibile delle sue esibizioni.

“Sono molto contento di essere qui, di essere ritornato qui questa isola meravigliosa e qui all’arena del Negombo. Un luogo molto ambito dagli artisti, che a me ha sempre portato bene accogliendomi a braccia aperte” ha dichiarato in apertura di concerto, tra gli applausi e l’entusiasmo del pubblico.

Gigi D’Alessio, infatti, é molto affezionato alla nostra isola e al pubblico che fedelmente lo segue anno dopo anno. E questa volta le emozioni vissute ad Ischia sono state ancora più grandi in quanto, dopo anni, Gigi D’Alessio ha avuto modo di re-incontrare il suo autore storico, colui che scrisse i brani del suo primo album e non solo, il grande Vincenzo D’Agostino.

Fin dalle prime note l’orchestra ha ricreato una atmosfera unica nel suo genere, tra luci e proiezioni, tra armonie e cori, tra pianoforte e immagini proiettate sul ledwall, tra cui immensi panorami della Campania. Tutti tasselli che hanno composto un concerto emozionante e coinvolgente, che ha fatto ballare davvero tutti sulle note della grande musica italiana e partenopea, non mancando di omaggiare alcuni mostri sacri della musica.

Una vera e propria “esperienza musicale” che ha entusiasmato i tantissimi presenti e che ancora viaggia su tantissime bacheche social.

Musica allo stato puro, per un concerto da ricordare.

foto Mena Del Deo