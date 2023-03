GiBì Castagna: «Riattivazione strisce blu a Casamicciola scelta inopportuna»

«La riattivazione delle aree di sosta a pagamento (strisce blu) sul territorio di Casamicciola Terme sono il frutto di una decisione inopportuna e rappresenta uno schiaffo in pieno volto ad una comunità alle prese con una serie di oggettive difficoltà- di varia natura – conseguenza della frana del 26 novembre 2022, che ha messo in ginocchio il paese». Così Giovan Battista Castagna, coordinatore isolano di Forza Italia e già sindaco della cittadina termale, commenta la decisione del commissario straordinario Simonetta Calcaterra che con apposita delibera ha reintrodotto la tariffazione per la sosta.

«Al netto delle tariffe che per fortuna non sono esose (e mi piace ricordare che a fissare i costi popolari per ticket e abbonamenti è stata l’ultima amministrazione da me presieduta) credo che fossero ben altre le iniziative da adottare a tutela della cittadinanza. Insomma, questo ha tutta l’aria di essere un provvedimento sbagliato assunto in un momento ancor più sbagliato». Poi Castagna conclude: «Se proprio si voleva evitare il fenomeno della sosta prolungata delle autovetture, sarebbe bastato introdurre la sosta con disco orario. Ma pensare di fare cassa in questo momento proprio non ci sta, si potevano chiedere i ristori al governo…».