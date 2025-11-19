GiBì Castagna nel mirino e la guerra personale di Giosi

La cronaca politica di Casamicciola sta diventando un romanzo di frontiera dove i buoni non ci sono e i cattivi hanno sempre un bersaglio nuovo. Se da un lato c’è la guerra aperta tra Giosi Ferrandino e Giovanni Legnini, come raccontiamo a lato, sull’altro fronte continua la partita tutta personale contro Giovan Battista Castagna.

L’ex sindaco – quello che, quando il Maio tremava e i Vigili del Fuoco volevano radere tutto al suolo il giorno dopo il terremoto, scelse di difendere i diritti dei residenti sui loro immobili – oggi è trattato come un intralcio da eliminare. Un nome in più nella lista delle persone finite nel mirino del primo cittadino, insieme a Mario Lettieri, Loredana Cimmino, Antonio Conte, Salvatore e Gelsomino Sirabella. Un inventario di “nemici” che occupa più spazio dell’agenda amministrativa.

Domenica abbiamo scritto della demolizione politica di Piazza Bagni, la più plateale delle scelte pubbliche spacciate per urbanistica e in realtà ridotte a ritorsione. Una operazione costruita per aprire un secondo accesso al parcheggio, scelta talmente banale da sembrare disegnata apposta per colpire e non per servire.

Chiunque abbia visto come lavora un dirigente regionale sa bene che un provvedimento del genere non avrebbe mai superato neppure la prima valutazione sull’interesse pubblico. Qui, invece, la mano locale si è vista eccome: decisa, ostinata e rivolta a colpire la famiglia dell’ex sindaco.

Eppure il capitolo di oggi si sposta da Piazza Bagni a un cantiere privato, dove la mano armata non è la Struttura Commissariale ma l’ingegnere comunale Luigi Grosso. Un personaggio che, a breve, meriterà un approfondimento a sé. Per ora basta raccontare la sequenza degli ultimi giorni, degna di una commedia grottesca.

La settimana scorsa partono i lavori in un cantiere dove Castagna opera come tecnico di fiducia. Tempo dieci minuti dall’avvio e compare l’ing. Grosso. Controlli, verifiche, osservazioni. Normale, in teoria, ma nella pratica nessuno ricorda un precedente simile. Il giorno dopo, stesso copione: nuovo sopralluogo, nuove prescrizioni, alcune talmente illogiche da sembrare appoggiate lì solo per creare intralcio. Eppure il cantiere esegue tutto, oltre alle indicazioni già imposte dalla Soprintendenza.

Passa un altro giorno e Grosso torna ancora. Smentisce se stesso, contesta ciò che lui stesso aveva chiesto, capovolge le indicazioni e riparte da zero. È una dinamica che nel palazzo conoscono bene: idee prima scritte, poi negate, poi ricalibrate secondo convenienza. Castagna incassa le “lezioni”, ascolta pure i monologhi su “chi comanda davvero” e si arriva così al weekend.

Lunedì mattina la sorpresa: il cantiere è bloccato. Nel verbale ufficiale dell’UTC, firmato da Grosso, la sospensione viene motivata con un presunto “stato di pericolo per le maestranze”. Si convoca pure una riunione urgente per il 20 novembre. Sul cantiere, però, l’ingegnere avrebbe aggiunto una frase che sembra la chiave dell’intera vicenda: “Non dovete prendervela con me. Voi sapete con chi dovete prendervela”. Il che, tradotto dal casamicciolese amministrativo, suona come: non sono io il problema, ma chi mi manda.

A questo punto, senza entrare nel merito strettamente tecnico, il quadro politico è più che sufficiente per capire la direzione. Manca ancora qualche tassello prima di completare la figura intera, ma la sagoma è già nitida: un uso chirurgico dell’apparato pubblico per colpire un avversario, trasformando la macchina amministrativa in uno strumento di pressione personale.

E allora la domanda è semplice, quasi banale: può una pubblica amministrazione ridursi al braccio operativo delle vendette politiche? Può diventare un mattarello da adoperare contro chi non si allinea?

La risposta, purtroppo per Casamicciola, è già davanti agli occhi di chi vive il paese. E non consola.