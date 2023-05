GiBì Castagna: “Io sindaco nel momento peggiore . Ho sempre messo davanti le necessità dei miei cittadini”

A pochi giorni dalle elezioni, abbiamo incontrato l’ex sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna, che oggi si candida a consigliere comunale.

Iniziamo ripercorrendo quello che è stato il tuo percorso da Sindaco nel momento peggiore di Casamicciola. Riavvolgiamo il nastro e torniamo a quel 21 agosto del 2017.

«I ricordi sono tanti. La paura, l’emozione, il vivere un qualcosa di assolutamente inaspettato. Ero sul terrazzo di casa mia e non misi subito a fuoco cosa fosse accaduto. Sentii una botta esagerata, all’inizio pensavo alla bombola del gas che avevo appena sostituito, ma poi compresi e scesi giù. Arrivai subito al Maio e lì trovai l’inferno. Arrivai al Napoleon completamente distrutto, scesi giù al Capricho, dove c’erano solo un banchetto e due sedie e non avevamo nulla per affrontare l’emergenza. La mattina dopo, con le prime luci, l’evento si rivelò in tutta la sua gravità e devo ammettere che mi sentii veramente male, mai avrei pensato di fare il Sindaco del terremoto, di dover affrontare un’emergenza alla quale nessuno è pronto: 2500 persone sfollate, quasi 1500 fabbricati inagibili.

Al dolore si è poi aggiunta la rabbia per le accuse di abusivismo, portate avanti da chi doveva speculare. Io ho sempre messo davanti a tutto le necessità dei miei cittadini e ho cercato di andare incontro alle esigenze di chi aveva più bisogno. E questo mio atteggiamento mi ha portato ad essere premiato dalla cittadinanza e rieletto nelle elezioni del 2019. Quando sento dire che sono passati sei anni e non abbiamo fatto ancora nulla, rispondo che vedo nell’albo un decreto firmato dall’ottimo commissario Legnini che reca la possibilità di poter ricostruire e di avere un contributo di un milione e mezzo. Secondo quale procedura? La procedura Castagna. E ricordo che questa cosa è venuta fuori dopo la necessaria correzione del decreto 109 e quindi della legge 130. Insieme ai Sindaci di Lacco Ameno e di Forio abbiamo sempre testimoniato che era un decreto scritto male, ma c’era necessità di partire da un punto fermo e dovevamo farlo senza avere un interlocutore nel Governo. C’era sicuramente il senatore De Siano, che dall’opposizione cercava in tutti i modi di far capire le esigenze del territorio. L’eurodeputato mi ha accusato di non averlo chiamato, ma io non ho chiamato neanche De Siano, è venuto lui da noi. Quindi non credo che ci fosse bisogno di una lettera scritta o di un invito particolare, c’era solo l’esigenza di sporcarsi le mani, di metterci la faccia. L’unica volta che ho visto la sua faccia è stato quando applaudiva Renzi che andava a dire che si stava preparando un decreto Ischia che nell’art. 25 nascondeva un altro condono, tanto che poi nella conversione in Parlamento fu cambiato. E lì iniziarono i nostri viaggi a Roma per poter far capire che quella cosa era incostituzionale. Ho tanti ricordi che porterò con me».

SFIDUCIA DOPO LA PROCESSIONE

Il sindaco nel momento più importante per Casamicciola che poi, a un certo punto, dopo una serata passata insieme al Corpus Domini, si ritrova la mattina seguente la sfiducia dei suoi consiglieri…

«E’ stato un colpo anche quello, perché non me l’aspettavo. Ci sta che un’amministrazione venga mandata a casa, ma ciò che non ci sta è il modo in cui è stato fatto. Un consigliere che partecipa alla processione del Corpus Domini, che fa anche le foto con il Sindaco, mentre aveva già firmato le dimissioni. Un consigliere che già aveva firmato le dimissioni, che arriva in negozio dal Sindaco, che già era stato sfiduciato, e gli chiede certe cose esclamando a gran voce, e chi era presente lo può testimoniare, “è il più grande Sindaco. Io e te spacchiamo il mondo”.

E questo viene fatto da una persona che per motivi di salute non è stata presente per due anni e ora dice che non gli è stato permesso di fare nulla. E così anche un’altra persona che si spacciava per l’amico e poi ha messo la firma. Avranno avuto le loro buone ragioni, ma i cittadini non hanno apprezzato quel gesto. Pensavano che il tempo avrebbe fatto dimenticare la vicenda, ma poi è arrivata l’alluvione del 26 novembre, quando la presenza di un Sindaco sarebbe comunque stata importante. E questa scelta sono sicuro che verrà punita dagli elettori, anche perché non è maturata nel corso degli anni in cui abbiamo governato insieme, ma è venuta fuori all’improvviso».

Cosa ha imparato Giovan Battista Castagna da questi otto anni? E cosa trasmette di questa esperienza ai suoi studenti?

«La prima cosa è sicuramente il senso di responsabilità. Nel momento in cui vieni eletto non sei più solo tu, ma rappresenti un’intera comunità che ti ha dato fiducia. Questi otto anni mi hanno riempito di responsabilità. Chi mi ha visto all’opera sa che ho dedicato 24 ore al giorno a ciò che serviva per il Comune. L’impegno era a 360 gradi. Teniamo sempre presente che siamo partiti da 1500 edifici inagibili anche nella bassa Casamicciola; oggi sono rimaste inagibili solo a macchia di leopardo e anche nella parte alta è stata data la possibilità a tante famiglie di tornare a casa. E proprio questo senso di responsabilità cerco di trasferirlo anche ai miei ragazzi».

LA SPESA DEL PERSONALE

Ovviamente questa intervista ha un tono da campagna elettorale, però non è andato tutto bene. Quali sono le cose che magari oggi rifaresti diversamente, non rifaresti o sai di aver sbagliato?

«La mia amministrazione parte dal 2014, pagando quelli che sono stati gli errori degli anni precedenti, andando a permettere delle spese e delle situazioni che effettivamente andavano ponderate. Io sono partito da -24 milioni di euro, ma non ho mai dato la colpa agli altri. Oggi ci si accusa di aver lasciato dei debiti e questo mi innervosisce. I casamicciolesi sanno che la macchina amministrativa è una macchina che costava tanto e che si è permesso tanto: nel 2005-2006 la spesa del personale era arrivata ad oltre 2 milioni di euro. Spendere non è sempre un male, lo dico da imprenditore, ma bisogna saper spendere. Io sono stato zitto, non ho scaricato colpe e ho lavorato. Oggi un consigliere che stava con me, dopo otto anni, va a dire davanti alle telecamere che non ha potuto fare niente e che non si è fatto nulla, ma una persona coerente non lo dovrebbe fare. E io non l’ho fatto. Il costo elevato del personale ha poi determinato che negli anni successivi ho dovuto solo portare alla pensione chi c’era.

Ho dovuto affrontare il pre-dissesto, che è stata un’altra mazzata. Sono stato il primo che praticamente ha rilasciato un PVC perché ritenevo e ritengo che una fonte di entrate per il Comune potevano essere gli oneri di urbanizzazione. Dopo 40 anni sono stato io a indire il primo concorso, concluso. Oggi qualcuno va dicendo che l’ho concluso in una notte. Certamente c’è stato un ritardo, anche dettato dal Covid, perché comunque si dovevano assumere i vigili, il dirigente dell’ufficio amministrativo, i dirigenti dell’ufficio economico finanziario, il dirigente dell’ufficio tecnico. Finalmente dipendenti a tempo indeterminato. Perché c’era la possibilità economica di farlo. E perché sapevo che quella spesa avrebbe portato il giusto ritorno economico per poterla affrontare».

Non c’è campagna elettorale senza appello al voto. L’appello al voto di Giovan Battista Castagna.

«Io sono una persona da sempre impegnata al Comune, ma mi sono sempre fatto trovare pronto a qualsiasi richiesta, a qualsiasi chiamata. A volte ho sbagliato, a volte sicuramente non ho risposto in maniera corretta e decisa come dovevo. Però la mia presenza ha testimoniato sempre che non ho mai chiuso la porta in faccia a nessuno, anche a chi magari oggi è dall’altro lato e dice che non l’ho chiamato. Sono sempre stato una persona presente, non mi sono mai sentito in diritto di sentirmi diverso da chi mi ha votato, da chi mi ha voluto bene e mi vuole bene, e me lo ha fatto sentire anche in quest’anno».