GiBì Castagna: «Feola partito col piede giusto». Poi l’affondo su sicurezza, turismo e imprese

Il giudizio sul nuovo commissario alla ricostruzione Marcello Feola è netto e segna una linea politica precisa. Per il consigliere comunale Giovan Battista Castagna, il cambio di passo si vede soprattutto su un tema che per Casamicciola è decisivo: quello delle delocalizzazioni.

«Feola è partito col piede giusto mettendo al centro proprio la questione delle delocalizzazioni, affrontandola non solo come pratica tecnica ma come tema umano», sottolinea Castagna. Un approccio che, secondo il consigliere, restituisce dignità a famiglie e attività coinvolte nel processo di ricostruzione e supera una fase in cui le scelte sono state vissute come imposizioni.

Nel suo intervento Castagna evidenzia la differenza di metodo rispetto a quanto accaduto in precedenza sul territorio e marca una distanza politica netta. «Serve ascolto, confronto e rispetto. Non si può affrontare una materia così delicata con rigidità o con decisioni calate dall’alto. Qui parliamo di persone, di storie, di attività costruite in una vita». Il passaggio più duro riguarda il rapporto tra amministrazione locale e struttura commissariale nella fase precedente. «Per troppo tempo si è forzata la mano al predecessore su alcune scelte, con il rischio di trasformare la ricostruzione in un terreno di scontro politico. Le delocalizzazioni non possono diventare lo strumento per consumare vendette o ripicche».

Da qui il ragionamento si allarga al quadro complessivo della ricostruzione e delle difficoltà del territorio. «Non basta ricostruire le case o spostare le attività. Bisogna accompagnare le persone, capire i bisogni, evitare che decisioni così impattanti vengano percepite come punitive». Per Castagna la rinascita deve essere anche economica e sociale. «Se non si rimette al centro la dimensione umana rischiamo di perdere pezzi di comunità. E una ricostruzione senza comunità non è ricostruzione».

Il consigliere collega il tema delle delocalizzazioni alle criticità quotidiane che investono Casamicciola, a partire dalla sicurezza e dal funzionamento dei servizi essenziali. Tra questi, l’eliporto, definito «un fiore all’occhiello per il Comune e per tutta l’isola». «Sono giunte segnalazioni sul mancato presidio h24 e speriamo che non sia vero, perché sarebbe una cosa gravissima. È un servizio necessario per noi isolani e per il trasporto sanitario, un investimento e non una spesa». Castagna ricorda gli sforzi fatti negli anni per mantenerlo attivo e ribadisce la priorità degli interventi sulla sicurezza rispetto ad altre voci di bilancio. «Preferisco spendere soldi per l’eliporto piuttosto che per i fiori nelle aiuole. Il decoro è importante, ma prima vengono sanità e sicurezza».

Il discorso si sposta poi sulla crisi del comparto turistico e commerciale. «La politica deve affrontare queste questioni con serietà. Non basta l’arredo urbano o l’immagine di un paese accogliente per sostenere il commercio». Castagna descrive un contesto in sofferenza, con imprese storiche che chiudono e imprenditori costretti a ridimensionarsi. «Gli imprenditori vogliono concretezza e tempi rapidi. Portare avanti un’azienda significa sostenere costi immediati, non si può vivere solo di progetti futuri o visioni».

Nel suo intervento richiama la necessità di un confronto vero tra istituzioni e categorie economiche. «Bisogna sedersi intorno a un tavolo e discutere seriamente. Il protagonismo e la corsa al consenso non servono più. I cittadini e le imprese chiedono risposte». Tra le criticità evidenziate, il peso della Tari. «È una delle voci più pesanti nei bilanci delle aziende. Serve trovare un equilibrio tra qualità dei servizi e sostenibilità dei costi».

Castagna indica anche possibili strade, dal miglioramento dei sistemi di trattamento dei rifiuti fino a misure di sostegno diretto alle attività produttive. «Bisogna venire incontro alle strutture, anche con incentivi e agevolazioni. Non è il pianto di chi non vuole pagare, ma la realtà di bilanci che non reggono più». In questo contesto torna la richiesta di interventi straordinari. «La zona franca è una battaglia necessaria se vogliamo una rinascita vera, non solo edilizia ma socioeconomica».

Il consigliere insiste sul ruolo della politica locale. «Ognuno deve fare la sua parte mettendo da parte il protagonismo e lavorando insieme. Non serve dire chi è più rappresentativo o chi ha più titoli. Servono risultati».

In chiusura, l’attenzione si sposta anche sul fronte sociale e sportivo, con un appello a sostenere le attività rivolte ai giovani e a garantire spazi adeguati. «Lo sport è crescita e confronto. Questi ragazzi stanno portando avanti un progetto con entusiasmo e vanno sostenuti. Metterli nelle condizioni di giocare nel proprio comune sarebbe un segnale importante».

Un intervento ampio che tiene insieme ricostruzione, economia e servizi e che, nelle parole di Castagna, trova un punto di partenza nel cambio di metodo avviato dal nuovo commissario. «Il metodo conta quanto le decisioni. Mettere al centro le persone significa aver capito davvero cosa serve oggi a Casamicciola».