GiBì caccia i “clochard” dal Pio Monte, Libera insorge. Maria D’Ascia: “Azione da biasimare”

Chiesto un incontro con il responsabile dell’Ambito . Il primo cittadino casamicciolese sotto accusa per i toni cinici e trionfalistici e i termini utilizzati nella chat diffusa per pubblicizzare l’iniziativa. Libera chiede di attivare tempestivamente il Piano di inclusione sociale, finora rimasto sulla carta

L’iniziativa di Giovan Battista Castagna di allontanare i “clochard” dal Pio Monte della Misericordia e soprattutto i toni della chat diramata per pubblicizzare il “repulisti”, hanno suscitato l’indignazione del Presidio di Libera di Ischia e Procida, che già nella giornata di mercoledì 17 ha indirizzato una nota ai sindaci dei comuni delle due isole e al responsabile dell’Ambito sociale N 13. Chiedendo interventi urgenti a favore di questi cittadini senza dimora che soprattutto oggi, in tempo di grave crisi economica, rischiano di essere ancor più dimenticati e discriminati. Di qui la necessità di attivare il piano di inclusione sociale e ricercare per loro una sistemazione idonea.

Nella nota firmata per il Presidio da Maria d’Ascia, si riporta dapprima la nota diffusa da Castagna, per meglio rappresentare l’ingiustizia perpetrata: «CASAMICCIOLA, I CLOCHARD ALLONTANATI DAL PIO MONTE Basta con il Pio Monte terra di nessuno, impresa mai facile in una struttura ormai fatiscente, non presidiata e dalla quale si può accedere da molteplici punti. Ma l’amministrazione comunale di Casamicciola Terme ha portato a compimento un’operazione all’interno della struttura di proprietà dell’ente morale che ha consentito di allontanare dalla stessa numerosi clochard che l’avevano eletta a propria dimora. Un’attività frutto della rimozione di diverse suppellettili e dello smontaggio di aree che diversi cittadini di nazionalità estera avevano adibito a propria dimora.

L’impegno profuso dal sindaco Giovan Battista Castagna ed in particolare dal consigliere Giovanni Barile ha fatto sì che sia stato trovato un ricovero dignitoso a quasi tutti questi soggetti. Si è poi proceduto anche ad una serie di pulizie di determinate aree del Pio Monte, che proseguiranno anche nei giorni a venire grazie al supporto delle maestranze della società partecipata AMCA. L’allontanamento dei clochard dal Pio Monte della Misericordia era stato invocato a gran voce anche da diverse mamme che spesso accompagnano a giocare i loro figli presso l’area giochi ubicata all’interno della struttura».

AZIONE DA BIASIMARE

Toni trionfalistici e discriminatori che Libera contesta apertamente. Ricordando tra l’altro che non è stato il Comune a reperire un ricovero dignitoso per questi cittadini emarginati, ma le associazioni di volontariato. Ed avvertendo che con la crisi in atto, le fasce di cittadini in stato di gravissimo disagio sono destinate ad aumentare: «Ieri sera il Sindaco di Casamicciola, l’ingegner G.B. Castagna, ha affidato la suddetta nota alla chat WhatsApp del Comune che amministra: una linea diretta con i cittadini, inaugurata durante l’emergenza sanitaria e molto frequentata anche da cittadini di altri comuni dell’Isola d’Ischia. Peccato! Peccato che il Primo Cittadino di quella che è stata una rinomata stazione climatica e termale, nonché la destinazione di una selezionatissima clientela internazionale, ignori la vocazione all’accoglienza di Casamicciola; peccato che ignori che definire “soggetti” i senza fissa dimora è irrispettoso e che chiamarli in alternativa, con una sfumatura di colore, “clochard”, non riduce l’empietà della sua azione; peccato che “il partito delle mamme” sia usato in maniera ambigua e strumentale; peccato che ignori che a trovare un ricovero dignitoso, alternativo alle rovine del Pio Monte, a questi cittadini emarginati non sia stata l’Amministrazione Comunale ma la Caritas e la Mensa del Sorriso, gli stessi che si occupano di offrire loro i pasti; peccato soprattutto che di una brutta pagina di cattiva amministrazione, il Sindaco volesse fare una medaglia.

Il 21 marzo scorso, in occasione della 25esima edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno – che quest’anno a causa del Covid non è stata celebrata – Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, ha auspicato che il ritorno a una vita sociale normale, non facesse dimenticare gli altri virus che da decenni infestano il nostro Paese: mafie, corruzione, ingiustizie sociali, smantellamento dei diritti, distruzione ambientale, tradimento della Costituzione. Ed ha ribadito l’importanza di colmare le distanze sociali ed economiche che esistevano e che continuano a esistere, sottolineando che il senso di solidarietà provato sotto la minaccia del virus, deve sopravvivere al virus e trasformarsi in un impegno collettivo, per costruire un mondo più giusto, più umano, più uguale. Il Presidio di Libera di Ischia e Procida “Gaetano Montanino” chiede che venga tempestivamente implementato, per le Isole di Ischia e Procida, il Piano Sociale di Inclusione del Cittadino e che la ricerca di alloggi dedicati ai senza fissa dimora diventi una priorità. Contestualmente auspica che le SS.LL., quali rappresentanti dell’istituzione territoriale più vicina ai cittadini, promuovano un incontro aperto a tutte le associazioni di volontariato e del terzo settore per avviare la costruzione di un argine al potenziale aumento del popolo della strada: la crisi economica può compromettere definitivamente la situazione dei lavoratori isolani, già estremamente drammatica, perché lavoro stagionale, lavoro precario, lavoro nero e disoccupazione sono nelle nostre isole fattori atavici di emarginazione e povertà.

Nel Messaggio Urbi et Orbi in tempo di epidemia il Papa ha invitato cittadini e istituzioni a “trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà”. Ma anche i laici principi di solidarietà e giustizia sociale della nostra Costituzione, prescrivono che le misure di aiuto includano gli irregolari, i diseredati, gli “ultimi”. Pubblico biasimo per il cinismo trionfale e gli annunci sconsiderati che “allontanano” le istituzioni dai cittadini. I diritti fondamentali non sono negoziabili: senza dimora ma non senza dignità».

Un richiamo anche all’Ambito sociale, dopo questo ennesimo episodio di emarginazione sull’isola d’Ischia. In tempi di emergenza i piani non possono rimanere sulla carta troppo a lungo, servono aiuti urgenti e consistenti. Invece finora si è pensato troppo alle poltrone d’oro.