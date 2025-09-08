lunedì, Settembre 8, 2025
Giardini la Mortella, Ischia: alla direttrice Alessandra Vinciguerra consegnato a Lucca il premio “VerdeMente”

Redazione Web
Un importante riconoscimento è arrivato nel week end per i Giardini la Mortella di Ischia. Durante l’edizione 2025 di Murabilia, a Lucca, una delle più importanti manifestazioni florovivaistiche italiane, alla direttrice della Mortella e presidente della Fondazione Walton Alessandra Vinciguerra è infatti andato il premio VerdeMente “per la diffusione della cultura del giardinaggio e della cultura in generale”.

Un riconoscimento che celebra passione, dedizione e amore per il verde e ancora una volta porta lontano un’eccellenza culturale e naturalistica dell’Isola d’Ischia.

Il premio VerdeMente viene assegnato ogni anno a due personalità, un italiano e uno straniero. Insieme ad Alessandra Vinciguerra quest’anno ha ricevuto il premio anche il direttore del Curtis Botanical Magazine, John Grimshaw.

  Redazione Web de Il Dispari Quotidiano

