Giardini la Mortella, Ischia: alla direttrice Alessandra Vinciguerra consegnato a Lucca il premio “VerdeMente”

Un importante riconoscimento è arrivato nel week end per i Giardini la Mortella di Ischia. Durante l’edizione 2025 di Murabilia, a Lucca, una delle più importanti manifestazioni florovivaistiche italiane, alla direttrice della Mortella e presidente della Fondazione Walton Alessandra Vinciguerra è infatti andato il premio VerdeMente “per la diffusione della cultura del giardinaggio e della cultura in generale”.

Un riconoscimento che celebra passione, dedizione e amore per il verde e ancora una volta porta lontano un’eccellenza culturale e naturalistica dell’Isola d’Ischia.

Il premio VerdeMente viene assegnato ogni anno a due personalità, un italiano e uno straniero. Insieme ad Alessandra Vinciguerra quest’anno ha ricevuto il premio anche il direttore del Curtis Botanical Magazine, John Grimshaw.