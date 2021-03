Gianpaolo Buono sul Giudice di Pace: “non posso non biasimare gratuite illazioni dirette a colpire il funzionamento degli uffici”

Dopo la cronaca, puntuale, del nostro Paolo Mosè in merito alle accuse di Alberto Barbieri, il presidente degli Avvocati, Gianpaolo Buono, replica al collega con un lungo intervento.

Gianpaolo Buono*

Egregio Direttore,

non sono aduso commentare interventi di Colleghi Avvocati quando hanno ad oggetto fatti personali, mentre non mi sono mai sottratto al confronto su analisi obiettive e serie, in merito allo stato della Giustizia sull’isola, soprattutto se tendono a provocare confronti costruttivi e contribuire a risolvere, non ad aggravare,i gravi problemi esistenti.

Per il ruolo che ricopro, pur senza avere la pretesa di sindacare o impedire prese di posizione diverse dalla mia, non posso esimermi dallo stigmatizzare i toni violenti e il lessico inappropriato, quanto inopportuno, usati nella “esternazione” di un Collega, che stimo e cui mi sento legato affettivamente, cui il tuo Giornale ha dato ampio risalto, riservandogli, addirittura, il titolo in prima pagina “AL GIUDICE DI PACE EPISODIO CAMORRISTICO”.

Mi auguro solo che dovesse restare confinata entro i limiti di una conversazione privata, nella quale è lecito prendersi legittime “licenze”, ma a cui, per ragioni che allo stato posso solo intuire, è stata data una inattesa ed ingiustificata rilevanza pubblica. Voglio tranquillizzare tutti e chiarire che in alcuno degli Uffici giudiziari ischitani si sono mai verificati comportamenti “criminali”, semplicemente perché non vi sono persone o organizzazioni che predicano attività poste oltre il limite della legalità.

Grazie a Dio, sono solo luoghi in cui si amministra, pur tra inefficienze note, la “Giustizia”. Ciò non mi esime dal riconoscere che la Giurisdizione, sull’isola, attraversa, purtroppo da anni, un’indiscutibile crisi, che ha portato l’intero settore ad un “collasso” preoccupante. Con spirito di abnegazione e nella consapevolezza che un territorio importante, per ragioni demografiche, economiche, storiche nel contesto nazionale ed anche internazionale, come quello dell’isola d’Ischia, non dovesse e non potesse essere deprivato dei Presidi di Legalità, ovvero di servizi strategici per la vita di un paese, l’Avvocatura, sostenuta dai Sindaci e da altri autorevoli rappresentanti politici ischitani, da tempo è scesa in campo, riuscendo a conseguire un risultato che definirei storico: quello della sopravvivenza alla tagliola della Riforma della Geografia giudiziaria di entrambi gli Uffici giudiziari, che -ricordo- ha comportato la soppressione di ben 220 Sezioni distaccate di Tribunale e di moltissimi Uffici del Giudice di Pace.

Senza enfasi, reputo il risultato conseguito come il prodotto della azione di una Avvocatura matura ed unita, determinata e lucida. Non intendo dilungarmi sul tema. Preferisco incentrare la attenzione sulla condizione di abbandono in cui versano i due Uffici giudiziari ischitani, imputabile alla generale insensibilità manifestata dalle Istituzioni e alla indisponibilità delle stesse di intervenire in maniera seria, concreta ed efficace.

La Avvocatura ischitana si sta battendo per dotare gli Uffici del personale necessario a garantire il funzionamento della macchina giudiziaria, sempre o principalmente, nell’interesse della cittadinanza intera. Quello del Giudice di Pace è un Ufficio strategico, fondamentale nello scacchiere della amministrazione della Giustizia, dovendo costituire, nelle intenzioni del Legislatore, il riferimento più diretto per i cittadini (per questo viene definito “Ufficio di prossimità”), un modello organizzativo che dovrebbe “arrivare fisicamente più vicino ai cittadini che ne hanno bisogno” e permettere di risolvere le controversie ordinarie e “bagatellari”.

Da oltre 3 anni, l’Ufficio di Ischia è “acefalo”, perché il funzionario apicale non è stato ancora sostituito. Questo ha comportato una serie di gravi problemi nella evasione delle domande giudiziarie e nella gestione e nel disbrigo degli adempimenti, anche quelli più elementari, come, ad esempio, la pubblicazione dei provvedimenti.

Ci siamo trovati con sentenze emesse da mesi, a volte anche più di un anno, che non potevano essere messe in esecuzione per la mancanza di un funzionario che firmasse le copie. Il pregiudizio inferto alla amministrazione della Giustizia per il discredito subito è stato gravissimo e difficilmente reversibile!

Sono il primo a riconoscerlo ed è per questo che oramai sessantenne ho accettato la sfida (perché di questo si tratta) di ricandidarmi alla guida della Associazione forense locale. Durante la pandemia, questi problemi si sono acuiti, come, del resto, è avvenuto per tutti gli uffici giudiziari del paese.

Si sono succeduti provvedimenti, a vari livelli, per imporre misure di salvaguardia e contenimento della propagazione del virus, che hanno disciplinato, con modalità del tutto eccezionali, la trattazione delle cause (limitandone sensibilmente il numero o imponendone la forma scritta) e regolamentando l’accesso agli uffici.

Oggi non si accede in alcuna cancelleria d’Italia se non attraverso il sistema della prenotazione.

Recentemente, uno degli assistenti giudiziari che opera presso l’ufficio del Giudice di Pace d’Ischia è stato colpito dal virus. Tutti gli operatori, compresi gli Avvocati, stanno vivendo nel terrore di contrarlo!

La Associazione Forense dell’isola d’Ischia, da tempo, sopperendo alle inefficienze generali ed al fine di ridurre il rischio di contagi, ha avanzato una serie di proposte operative, anche in considerazione degli spazi angusti esistenti all’interno del Palazzo di Giustizia isolano. Tra queste, quella di designare due Colleghi che, attraverso l’istituto della delega, potessero provvedere al disbrigo degli adempimenti in cancelleria e alla partecipazione alle udienze.

Un proposta – ripeto – giustificata dalla eccezionalità della situazione, non da altro, che ognuno è stato libero di accettare!

La “esternazione” privata non contiene alcuna obiettiva considerazione degli aspetti enunciati, ma si contraddistingue solo per l’uso di un lessico, per molti versi, poco equilibrato e non appropriato, sicuramente non confacente agli accadimenti realmente verificatisi.

Non intendo, in questa sede, esprimermi sul merito della vicenda, anche se mi sono premurato, prima di intervenire pubblicamente, di indagare, formandomi, per ora, un convincimento che va in una direzione diversa. Non è questo di cui intendo discutere, ma della inadeguatezza di certi interventi e dei termini utilizzati.

Per evitare equivoci, anticipo che, in un recente passato, in rappresentanza della Categoria, ho denunciato pubblicamente una gestione della Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace che ritenevo non condivisibile, criticandola, ma, nel contempo,confrontandomi in maniera serrata e leale con i dipendenti. Non posso essere tacciato, quindi, di mancanza di equidistanza. Ritengo solo affrontare in questa sede il tema della inadeguatezza di certi interventi e della pericolosità dei termini utilizzati.

Noi Avvocati, in particolare quelli “stagionati” come me, dovremmo sempre avere atteggiamenti sobri ed equilibrati, calibrando le parole usate o utilizzandole in maniera confacente ed appropriata. Comprendo che la pandemia ha messo tutti a dura prova, ma non posso non biasimare gratuite illazioni dirette a colpire chi quotidianamente e con spirito di servizio si adopera per agevolare il lavoro della intera Categoria e garantire al meglio, pur tra innumerevoli difficoltà, il funzionamento degli uffici.

Personalmente, ho sempre preteso il rispetto del ruolo professionale che ricopro e quando ho ritenuto di essere pregiudicato ho fatto ricorso agli strumenti che la legge mi consentiva di utilizzare per ottenere la tutela della mia posizione e quella dei clienti che rappresentavo, ma sempre nel rispetto dei miei interlocutori.

Ipotizzare del “marcio” per gettare discredito sui già precari equilibri degli Uffici giudiziari ischitani, quando, almeno per quello del Giudice di Pace, la situazione è in netto miglioramento, è una operazione deleteria e suicida, che non potrò mai condividere, soprattutto se basata su giudizi preconcetti e non obiettivi, che non riflettono la condizione di particolare emergenza che stiamo vivendo e che tende solo ad inasprirla”.

Mi aspetterei da tutti, soprattutto dai Colleghi più navigati, che pure tanto hanno fatto, battendosi strenuamente per il mantenimento dei Presidi di legalità sull’isola, in una fase tanto delicata come quella attuale, ad assumere atteggiamenti più responsabili, evitando prese di posizione poco ponderate, nella consapevolezza che ogni problema, se esistente, potrà essere risolto solo se affrontato con la compattezza della Categoria.

Sappiamo che gli Uffici giudiziari ischitani non funzionano bene, ma non per questo si può buttare la croce su Dipendenti o Colleghi che quotidianamente mettono a servizio di tutti (dico, di tutti), con spirito di sacrificio e dedizione, il loro decisivo apporto.

Mi attendo dai Colleghi Avvocati sobrietà, senso di responsabilità e condivisione di intenti, per affrontare le difficili sfide che ci attendono. Per vincerle!