Gianpaolo Buono: «A Ischia si amministra l’ingiustizia»

A margine dell’assemblea, in cui pure erano emersi alcuni pareri favorevoli a un prolungamento del suo mandato presidenziale a capo dell’Assoforense, l’avvocato Gianpaolo Buono ha ribadito il suo punto di vista: «Sono gratificato – ha dichiarato il professionista – dalle indicazioni che sono derivate dall’assemblea. Tuttavia il mio è stato un intervento chiarissimo, nel senso che il mandato del direttivo e quindi anche il mio personale come presidente è finito qui. D’altra parte, ho ricordato che prima delle ultime elezioni noi come avvocatura c’eravamo espressi per impedire che non si andasse oltre il limite temporale previsto. Per una serie di ragioni siamo stati in carica oltre i tre anni rispetto agli effetti al biennio del previsto perché c’erano delle scadenze che dovevano essere necessariamente rispettate e che hanno portato alla proroga della Sezione distaccata del tribunale di Ischia e delle altre due sezioni insulari e quindi in funzione di questo siamo rimasti in carica.

Non me la sento di andare oltre perché non è un mandato troppo impegnativo che richiede il contributo di forze giovani, di forze che possano mettere a disposizione le proprie energie. L’esperienza che noi come direttivo abbiamo fatto è stata un’esperienza difficilissima, perché come ho detto in assemblea è caduta in una delle fasi storiche più buie della storia dell’umanità, nel senso che dopo due mesi dalle consultazioni elettorali si è diffusa questa pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero, e ovviamente non poteva risparmiare l’isola e il nostro ufficio giudiziario. In condizioni proibitive abbiamo cercato di alleviare tutti i problemi che riguardano l’avvocatura ischitana. Però una cosa è fare questa esperienza quando si hanno 30-40 anni, altro è farla quando si hanno più anni sul groppone.

C’è bisogno – ripeto – di entusiasmo e di passione: penso di averne ancora, però non nella dose giusta per affrontare un’esperienza che vada oltre il mese di marzo, quindi la mia proposta è quella che ho fatto valere sia in sede assemblea che in seno al direttivo, di indire subito le consultazioni elettorali, fermo restando che nessuno di noi si potrà tirare indietro nel sostenere la causa della stabilizzazione: i tempi sono maturi perché finalmente abbiamo degli interlocutori politici che sono molto sensibili a queste istanze, lo hanno dimostrato varando la proroga per le tre sezioni insulari e quindi facendo ben sperare in un progetto più ambizioso in linea con le previsioni costituzionali». Sulla frase pronunciata in assemblea, secondo cui a Ischia “si amministra l’ingiustizia”, il presidente Buono ha specificato: «Le mie sono considerazioni che derivano da un dato empirico e soprattutto dalla situazione di sofferenza che stiamo vivendo da troppo tempo.

Oggi vediamo in fondo al tunnel una luce, quella della stabilizzazione, quindi confidiamo nella possibilità di una rivisitazione della pianta organica – e parlo del personale – ma soprattutto nel rinnovo delle cariche dei vari magistrati, togati e non. È sempre pericoloso, quando si vive in un territorio non eccessivamente vasto come quello isolano, che l’amministrazione della giustizia risponda a delle logiche diverse da quelle a cui dovrebbe rispondere, e quindi il mio intervento andava in questa direzione. D’altra parte l’avvocatura isolana nel suo complesso è in una condizione di sofferenza da troppo tempo, e questo non dobbiamo consentirlo, e non possono consentirlo le istituzioni: fino ad oggi tutte quante le sollecitazioni sono state vane. Finalmente qualche settimana fa il presidente del Tribunale ha varato un provvedimento che va nella direzione di garantire quella imparzialità e quella equidistanza che dovrebbero essere secondo me nelle degli elementi costanti nell’amministrazione della giustizia, ma direi nel nello svolgimento di qualsiasi attività pubblica».