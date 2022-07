Gianno Vuoso: «Se la Mandra è il Bronx la colpa è degli amministratori»

Mandra ennesimo capitolo. Ecco l’ultimo commento (in ordine di tempo) di Gianni Vuoso sull’ormai atavica vergogna che nei mesi estivi trasforma una zona tranquilla ed amena in un vero inferno. Uno sfogo “in diretta” che fa comprendere a tutti, ma non agli amministratori, lo stato di esasperazione a cui sono giunti i residenti della zona. Una situazione che appunto si ripete identica ogni estate e sulla quale sono stati versati fiumi di inchiostro. Ma inutilmente.

Chi dovrebbe intervenire e trovare le giuste soluzioni recependo istanze e proposte dei residenti continua a rinviare. E così la Mandra diventa invivibile, in particolare nelle ore pomeridiane, serali e anche notturne: «Dopo l’ennesimo episodio che ha visto varie decine di ragazzi giocare a pallone fin oltre le 3 di stamattina, nella piazzetta libera dalle auto e finalmente, anche da rifiuti di ogni tipo, sulla via Spiaggia dei Pescatori, è spontaneo pensare che gli amministratori vecchi e nuovi, new entries e riconfermati, sono solo una banda di incapaci, di inetti, privi di ogni senso civico. Incapaci di riflettere sul da farsi per risolvere uno sconcio che residenti e turisti subiscono da decenni e sono esausti anche per le varie condizioni di salute di gente che non ne può più. Gli interventi che si registrano in quel Bronx sono palliativi inutili. I ragazzi devono giocare. Creiamo un campo nei pressi del frullatore sotto il carcere, chiuso da una rete alta dove i ragazzi possano giocare dalle 17 alle 20, con la sabbia umida che non crei polverone e si vieti il gioco, anche con una pallina, altrove. Questa proposta è condivisa da tanti. Abbiano gli inetti amministratori la buona educazione di sentire la gente del luogo e di discutere la proposta. Continuare a snobbare chi pensa di adottare delle soluzioni, è solo arroganza e prepotenza.

ù

Sentire la gente del luogo, esausta, è urgente. Rinviare ogni eventuale soluzione al giorno della nomina degli incarichi non ce ne frega niente. Lo zar sindaco è gia in carica e non c’è nulla che possa impedirgli di intervenire. Siamo stufi».