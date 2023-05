Gianni Vuoso: “Defenestrato” l’assessore all’Edilizia di Ischia. Uno dei meriti del Comitato “Salviamo Ischia Ponte”

La cellula isolana del PMLI non può non plaudire all’iniziativa popolare di un comitato che è riuscito a sollevare il tombino di una vera e propria cloaca politica. E’ quanto successo nella battaglia contro lo scempio del Parcheggio della Siena.

Il colpo inferto dal comitato ha raggiunto prima l’amministrazione Ferrandino (che dovrebbe ormai dimettersi), costretta a garantire quella trasparenza dei suoi atti che era stata negata con squallida arroganza e prepotenza inaudita; poi ha messo a nudo le gravi difformità della Società costruttrice, la “Turistica Miramare”; ha quindi sconquassato i rapporti interni alla maggioranza amministrativa che ha “defenestrato” il suo Assessore all’Edilizia Paolo Ferrandino, provocando il ridimensionamento della carriera politica di uno dei suoi esponenti di spicco, che è andato avanti per tutte le stagioni, corteggiato anche da personaggi chiacchierati; ora in attesa che il sequestro dell’opera rispetti quanto proposto dal Comitato stesso, che chiede la conclusione urgente dei lavori, l’ultimo piano a verde pubblico e la convenzione per favorire il parcheggio degli abitanti del centro storico.

I marxisti-leninisti dell’isola d’Ischia ritengono che i risultati ottenuti dal Comitato “Salviamo Ischia Ponte” debbano coinvolgere una partecipazione più vasta per sollecitare un impegno maggiore teso a conseguire altri obiettivi, come la realizzazione del Parco Naturale dell’Epomeo, dell’esproprio del Pio Monte della Misericordia, dell’istituzione dei Parchi di Zaro e di Pithaecusa e di quello scientifico del Maio non solo a difesa del territorio, ma anche per salvaguardare e potenziare le sue risorse, nella prospettiva isolana di una condivisione economica, sociale e culturale.