Gianni, secondo me | #4WD

Ho atteso il 4WARD di oggi per ricordare Gianni Buono, avendo ricevuto la notizia della Sua morte ieri, di primo mattino. E lo faccio alla mia maniera, cioè scevro da qualsiasi forma di piaggeria da epitaffio che, a mio giudizio e in linea con quella coerenza a cui tengo da sempre, rappresenterebbe la peggior mancanza di rispetto verso un defunto.

Vero! Come ha scritto il nostro Direttore su Facebook ieri mattina (e lo ringrazio dell’insolita espansione del mio spazio quotidiano), “Gianni Buono ha dato eleganza alla politica ischitana”. Un tocco, il suo, messo ancor più in evidenza dal fatto di essere il primo sindaco d’Ischia della cosiddetta “seconda repubblica”, eletto col sistema a doppio turno, degno titolare di un’immagine inedita del politico-tipo a cui tutti erano abituati prima di Tangentopoli e di cui la gente comune era più che mai alla ricerca dopo tanto clamore mediatico contro il potere.

Ho creato Forza Italia ad Ischia nel ’94 insieme ad altri giovani amici; ci venne affidata la grande ed incondizionata responsabilità di selezionare gli uomini da schierare in quel delicato momento in cui il taglio col passato era il fil rouge di ogni decisione. Con loro, adottai per primo la scelta di lasciar fuori dalla lista tutta la vecchia nomenclatura (poi reintegrata nel 2002 perché i tempi e la storia lo imponevano doverosamente) e, in virtù del rifiuto di Gino Di Meglio nel suo vecchio studio di Via Alfredo De Luca, ci ritrovammo a “digerire” questo candidato sindaco che conoscevo solo di vista come il figlio di “Carminuccio ‘e Graziano”. Ne apprezzai presto l’eleganza, appunto, l’ottima cultura e l’eloquio estremamente moderato e signorile, sebbene con una voce irrimediabilmente sotto tono negli appuntamenti pubblici. Con mio fratello Tony, che fu candidato in Forza Italia prima di me a suo sostegno, ho lottato per la sua elezione e sfilato fianco a fianco in prima fila per festeggiarne la vittoria in un corteo dal Porto al Ponte e ritorno, come ricordatomi dall’amico Pepeppe. Un peccato, il suo, privare Tony della benché minima considerazione, lasciandolo “primo dei non eletti” per l’intero mandato, dedicandogli (forse per la “colpa” di avere un fratello scomodo) la stessa sorte che, nelle elezioni comunali ischitane del ‘75, i socialdemocratici ischitani del PSDI riservarono a lui nell’unica competizione elettorale cui aveva partecipato, lasciandolo per l’intero mandato alle spalle dell’influente consigliere napoletano Luigi Torino.

Non a caso, ho scoperto nel tempo in Gianni un ottimo city manager, dalla capacità innata di intercettare fondi per quelle opere pubbliche a cui teneva tanto e che ne testimoniano tuttora la lungimiranza, ma anche una persona la cui timidezza e le cui incertezze sfociavano non solo nella pressoché totale difficoltà a calarsi nel ruolo di “uomo pubblico” (essenziale per un primo cittadino), ma anche nel compiere errori marchiani nel ritenere di dover diffidare da chi, co-artefice del suo successo politico, gli era stato accanto sin da tempi non sospetti. Dissento totalmente, avendo vissuto in prima linea quel momento amministrativo, da quanto scritto da Lello Montuori in merito alla sfiducia ricevuta agli sgoccioli del suo mandato: Egli non fu certo silurato dalla “litigiosità tipica delle amministrazioni ischitane che contengono da molti anni al loro interno”, ma proprio da quell’incapacità di tenersi stretti molti dei suoi stessi alleati, stanchi di essere ulteriormente ostaggio di eccessi monocratici figli legittimi di quei Suoi tratti caratteriali.

I poco più di novanta voti riscossi da candidato consigliere del ’98 a sostegno dell’amico Carmine Barile (il cui schieramento non pervenne neppure al ballottaggio), dopo che -lì sì- ne avevamo silurato coram populo la ricandidatura a sindaco, se da una parte testimoniano che, a suo tempo, l’apprezzamento per il suo operato fu nettamente inferiore a quello di quanti, oggi, si stanno consumando i polpastrelli ad esaltarlo post mortem, dall’altra non resero giustizia a una persona che, con tutti i difetti propri di ciascuno di noi, ha senza dubbio lasciato un impronta positiva ed insospettabile con il suo operato per la nostra Comunità.

Ho la presunzione di credere che, leggendomi ovunque si trovi in questo momento, anche stavolta Gianni stia apprezzando quella mia proverbiale sincerità che, al di là di tutto, non credo ci abbia mai privati di stima e rispetto reciproco.