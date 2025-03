Gianni Sasso, verso il record mondiale: “Napoli è stata un test importante”

Un allenamento con vista mozzafiato, quello di ieri, per Gianni Sasso, l’atleta che il prossimo 6 aprile tenterà di stabilire il record mondiale sui 10 km con le stampelle. La cornice d’eccezione, il lungomare di Napoli, tra Castel dell’Ovo, Santa Lucia e la Rotonda Diaz, ha fatto da sfondo a una prova generale in vista della “Salerno Corre”, l’evento in cui Sasso darà il massimo per prepararsi alla sfida del 6 aprile.

“La gara di ieri è stata un test importante”, ha dichiarato Sasso, “ci ha permesso di raccogliere dati preziosi in vista della Salerno Corre. Correre qui, con il mare e il sole ad accompagnarci, è stata un’esperienza unica, nonostante qualche piccolo imprevisto lungo il percorso”.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Napoli Running, per l’organizzazione impeccabile e per il supporto con una macchina dedicata alle riprese di Sasso durante la gara. L’evento ha rappresentato un’occasione fondamentale per testare la preparazione dell’atleta e affinare la strategia in vista del record mondiale.

“Non ci fermiamo, non si molla di un centimetro!”, ha aggiunto Sasso, grato del sostegno degli sponsor che credono nella sua impresa. “Il 6 aprile è sempre più vicino, e noi siamo pronti a scrivere la storia!”.

La determinazione di Gianni Sasso è palpabile, così come l’entusiasmo di chi lo sostiene in questa sfida ambiziosa. La città di Napoli ha fatto da cornice a un momento importante del suo percorso, un passo in più verso un traguardo che potrebbe entrare nella storia dello sport.