Gianni Sasso si riveste d’azzurro! Arriva la convocazione della FISPES

«Dopo 25 mesi sono di nuovo un atleta azzurro grazie a chi crede ancora in me, la Fispes a partire dal presidente Porru e tutti i tecnici nazionali. Non voglio essere un complemento ma sempre uno che faccia la differenza». E’ un Gianni Sasso raggiante quello che annuncia, sui propri canali social, il ritorno dopo due anni nelle attività della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. «Sono pronto a entrare in campo e dare il.mio contributo alla squadra azzurra di calcio amputati», ha sottolineato Gianni che sul tappeto verde s’è tolto una grandissima soddisfazione di vincere lo scudetto indossando la casacca biancorossa del Vicenza.

Questa la comunicazione inviata a Gianni Sasso dal presidente della Fispes, Sandrino Porru. «Caro Giovanni, con la presente mi pregio di comunicarTi che, su proposta del Responsabile Tecnico Nazionale di disciplina, alla luce dei risultati conseguiti, il Consiglio Federale, in data 26 Novembre 2020, ha deliberato il Tuo inserimento nella lista degli Atleti di Interesse Nazionale per l’Anno 2021.

Nel complimentarmi con te per l’importante traguardo raggiunto, Ti preciso che l’inserimento nel Club Azzurro è subordinato al mantenimento e miglioramento della competitività raggiunta, nonché della accettazione del codice etico e del regolamento degli atleti del Club Azzurro. Suddetti regolamenti, allegati alla presente comunicazione, devono essere compilati e sottoscritti da ogni interessato o, in caso di atleti minorenni, da un genitore/tutore e trasmessi digitalmente alla Fispes. Augurandoti un futuro radioso – conclude il presidente Porru – colgo l’occasione per porgerTi cordiali saluti».