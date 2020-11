Gianni Sasso in lizza per il premio “Gazzetta Sports Awards”. VOTIAMOLO

C’è anche Gianni Sasso tra i cinque atleti paralimpici in lizza per il premio “Gazzetta Sports Awards”, le cui votazioni web sono in atto.

Votarlo è facilissimo: connettetevi a questo indirizzo e cliccate sulla foto di Gianni!

Ecco il testo dedicato al nostro Gianni Sasso:

GIOVANNI SASSO — 8 novembre 1969, Ischia (Na), Triathlon

A 50 anni ha conquistato il terzo titolo italiano in tre discipline diverse. A paratriathlon (2014) e crono di paraciclismo (2017) si è aggiunto anche quello nel campionato di calcio amputati con il Vicenza.