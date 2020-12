Gianni Sasso atleta azzurro per il 2021!

Il nostro Gianni Sasso sarà un atleta azzurro per il prossimo anno. Ebbene sì, la convocazione é giunta proprio oggi e non fa che aumentare l’orgoglio di avere sulla nostra isola un atleta così tenace e richiesto.

“Arrivata oggi la convocazione Fispes‼ – scrive Gianni – Dopo 25 mesi sono di nuovo un atleta azzurro💙

Grazie a tutti coloro che credono in me, a partire dal Pres. Porru e tutti i tecnici della federazione

Sono pronto a entrare in campo e dare il mio contributo alla squadra AZZURRA di calcio amputati