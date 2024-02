Gianni Mattera “blasta” Mimmo Loffredo: Altro che vela per il “cuore”, vela per la “figuraccia”

La storia politica di Forio, un giorno, ricorderà quando Gianni Mattera, il presidente del consiglio comunale con Stani Verde sindaco, mise alla berlina il consigliere comunale di minoranza, Mimmo Loffredo. Il tutto nasce dalla voglia, scomposta, del consigliere comunale Loffredo (che, invece, quando veste il camice da chirurgo salva le vite e presta un servizio indispensabile per l’isola in sala operatoria con capacità, bravura e umanità, ndr) di contrastare le attività del comune ed è in cerca di argomenti per rimarcare la sua attività di minoranza.

Nei giorni scorsi, come vi abbiamo raccontato, sulla nostra isola ha fatto tappa la barca a vela Dulcinea per sostenere la campagna “una vela per il cuore” della Cardioteam Foundation. 15 giorni sull’isola per offrire screening gratuiti a bordo dell’imbarcazione con due tappe: una nel porto di Ischia e una nel porto di Forio.

Ma l’argomento non è la visita della barca, bensì la polemica politica che è scaturita nell’agone del consiglio comunale di Forio.

Apre le danze il consigliere Mimmo Loffredo che rispondendo ad un post ha scritto: “Egregio sig. Castaldi, non ho il piacere di conoscerla ma giusto per essere corretti la iniziativa è stata fatta a Forio perché è capofila in Flegra 2024 battaglia vinta dal grande Francesco Del Deo. Giusto per essere corretti stamattina siamo andati a prendere l’equipaggio a Casamicciola per accompagnarli a Forio, giusto per essere corretti eravamo io e Francesco. Giusto per essere corretti abbiamo chiesto a Marco (l’armatore ) di ripetere l’iniziativa perché è stata un successo. Giusto per essere corretti la salute delle persone non deve avere colore politico, voi pensate alle feste siete più bravi soprattutto a sperperare denaro dei Foriani. Giusto per essere corretti. Buona serata e mi scusi per lo sfogo ma quando ci vuole”

Un commento, ovviamente, smentito dal comunicato stampa ufficiale di Cardioteam Foundation che annunciava la doppia tappa con giorni di anticipo rispetto a Forio.

Ma la polemica viene accesa dal Presidente del Consiglio Comunale di Forio, Giovanni Mattera, che chiarisce la vicenda del progetto “Una vela per il cuore”

“Il Presidente del Consiglio Comunale di Forio, Giovanni Mattera – si legge nel comunicato stampa diffuso – fa luce sulla vicenda del progetto “Una vela per il cuore”.

“In seguito alla diffusione di notizie non veritiere in merito al progetto “Una vela per il cuore”, intendo fare luce sulla vicenda”, ha dichiarato Mattera. “Il progetto, fondato su una campagna di screening gratuiti per la prevenzione di malattie cardiovascolari, è stato proposto dal capitano dell’imbarcazione Dulcinea, che ha già operato in 48 città italiane. La proposta è stata inoltrata a me, in quanto Presidente del Consiglio Comunale, e ha ricevuto il mio pieno sostegno. Con l’impegno del sottoscritto, unitamente al delegato alla Sanità, il vicesindaco Angela Albano, al consigliere Prof. Aniello Di Maio, si è provveduto ad ufficializzare l’iniziativa con la Delibera di Giunta Comunale n. 4 dell’11.01.2024. In questi giorni, un consigliere di minoranza ha erroneamente attribuito a sé il merito dell’iniziativa, confondendola con l’iniziativa Flegrea 2024. Tali dichiarazioni sono completamente false e mi sento in dovere di smentirle pubblicamente.

Ringrazio, inoltre, per la disponibilità e la celerità con cui si è organizzato il tutto, l’assessore delegato al Porto Nicola Monti e il Consigliere delegato al Demanio Alessandro Morgera. L’iniziativa “Una vela per il cuore” si è svolta a Forio dal 21 al 28 gennaio 2024.”

A conferma delle bontà delle sue parole, Mattera e il suo staff, diffondono anche il testo di una corrispondenza con la Cardioteam Foundation.

“Di seguito sono riportati testualmente i messaggi conclusivi con cui si è definita l’iniziativa: “Assessore – scrivono dalla Fondazione – Se mi manda una mail ci accordiamo per Forio! Cardioteam Foundation”. “Buongiorno dottore, si si, ti invio mia e-mail, resto in attesa di notizie, sono completamente a tua disposizione”. “Molto bene – conclude l’ospite -. Faccio mandare una mail dalla nostra fondazione per la settimana dal 21 al 28 gennaio ed il programma del giro”. Questa parentesi indecorosa della politica foriana si può chiudere qui.