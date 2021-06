Gianni Di Meglio lascia il Barano

Gianni Di Meglio non è più l’allenatore del Barano. Il tecnico ha comunicato la propria decisione al presidente Massimo Buono, il quale ha grande stima di Di Meglio, esternata di recente anche sugli organi d’informazione. È evidente che l’ex calciatore di Ischia, Juve Stabia, Messina, Grosseto e Catanzaro ha ritenuto che con la partecipazione in extremis al campionato, tra molti problemi, fosse finito un ciclo. Il presidente bianconero è alla ricerca di un allenatore che non sarà Ciro Mennella, impegnato con le giovanili. Da non scartare un ritorno di Iovine, che a Barano ha lasciato un ottimo ricordo o l’affidamento della guida tecnica a Salatiello che ricopre attualmente il ruolo di responsabile del settore giovanile baranese. Considerata la recente esperienza nel mini-campionato e l’ottimo inserimento nell’ambiente dei numerosi calciatori giunti dal Lacco Ameno, non è nemmeno da scartare la pista che porta a Iervolino, anche se il giovane allenatore lascerebbe la panchina del Lacco solo di fronte ad una proposta davvero allettante.