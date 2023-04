Gianni Carcaterra: «Sono uscito dal PD quanto entrò Renzi, ora torno con Elly. Giosi? Siamo stati vittima del suo abbandono”

Gaetano Di Meglio | Incontriamo Gianni Carcaterra, nuovo segretario del Circolo PD di Casamicciola e Lacco Ameno. Per parlare delle imminenti elezioni a Casamicciola, ma soprattutto del ruolo del Partito Democratico.

C’è voluta Elly Schlein per far rivivere il PD anche sull’isola…

«Si, torno in campo come segretario. La mia uscita era avvenuta con l’ingresso di Renzi, quando mi ero subito dimesso dalla segretaria del Partito Democratico. Adesso effettivamente questa donna ha dato la possibilità a molti che erano fermi ai box di ripartite alla grande e in un momento particolare soprattutto per Casamicciola».

Diciamoci la verità, si è sentita la mancanza della politica in generale, non soltanto con la sfiducia a Giovan Battista Castagna, ma in particolare dopo il terremoto. Forse una voce istituzionale politica avrebbe aiutato.

«A Casamicciola siamo stati vittime dell’assenza della politica a 360 gradi. Nel senso che qui è venuto meno sia il centrodestra, sia il centrosinistra e questo è stato un danno, perché io ritengo che la politica in ogni caso sia lo strumento che ci dà la possibilità di realizzare delle cose. Per quanto riguarda Casamicciola la situazione, rapportandola al Partito Democratico che mi interessa più da vicino, io sono sempre stato iscritto al Partito Democratico anche quando non ho fatto il segretario, noi siamo stati vittime dell’uscita di Giosi Ferrandino dal Partito Democratico. Quindi diciamo che è stata anche una perdita da parte del PD la sua uscita dal partito. Ha assunto altre posizioni, ha preso altre decisioni e questo ha generato uno scombussolamento all’interno di tutti i comuni dell’isola d’Ischia e fra questi anche Casamicciola. Il tutto si è generato nel 2022 con un tesseramento praticamente non fatto. Mi sono reso conto che se non si ripartiva di nuovo da zero, quindi anche sugli altri comuni a fare il tesseramento, a far ripartire la situazione, il Partito Democratico sarebbe andato a morire».

IL RUOLO DI GIOSI FERRANDINO

Restiamo ancora su Casamicciola. Giosi Ferrandino ha annunciato che ci sarà una sua potenziale candidatura. Cosa fa materialmente ora il PD?

«A dire la verità sono già stato contattato dalla ex maggioranza più volte e devo dire che sono stati anche molto convincenti nei programmi che materialmente vengono a presentare. Di Giosi ho letto e non nego che fino a ieri, fino a quando non è uscita la notizia, non avrei mai non scommesso sulla candidatura di Giosi a Casamicciola Terme. Ne sono molto contento e mi fa piacere. Vedremo se verrò contattato anch’io e se avrà intenzione di parlare anche con il Partito Democratico. Questo non lo so. Di una cosa sono certo, e mi ricollego a quello che ho detto prima: attualmente la maggioranza uscente, quella sfiduciata, a Casamicciola Terme si sta ricostruendo in una lista civica, ma molto vicina al centrodestra.

Infatti all’interno troviamo il coordinatore di Forza Italia dell’isola d’Ischia, il coordinatore della Lega dell’isola d’Ischia, il vice coordinatore di Fratelli d’Italia; troviamo delle espressioni civiche che attualmente si sono già esposte e quindi già hanno annunciato che si candideranno all’interno della lista della ex maggioranza uscente. E’ una partita aperta. Io la vedo molto aperta perché bisogna anche valutare il popolo di Casamicciola come ha giudicato la sfiducia a questo sindaco e quindi come andrà a reagire nei confronti dei candidati che hanno sfiduciato questa amministrazione. Io ritengo che sia stato un errore, l’ho sempre detto dal primo giorno. E’ stato commesso un errore perché il paese è stato lasciato allo sbando e purtroppo con l’alluvione abbiamo risentito tantissimo della mancanza di un sindaco. C’è poco da dire e poco da fare: le persone avevano bisogno anche di un aspetto umanitario, invece ciò non si è verificato. Molti cittadini si sono recati sul comune e sono stati letteralmente cacciati, non ascoltati. Questa è la dimostrazione che la presenza un sindaco serve ad ascoltare il cittadino».

Gianni, ti faccio un’altra domanda che non ha nulla a che fare con gli schieramenti politici. Quale è la valutazione del sindacato di Giovan Battista Castagna? Eri soddisfatto di come amministrava?

«Io ho vissuto la prima sindacatura di Giovan Battista Castagna, dove il Partito Democratico si è schierato in modo compatto e abbiamo dato un contributo fortissimo alla sua elezione, perché noi sulla carta abbiamo portato più di 1.200 voti con cinque candidati di cui solo uno eletto. Gli altri quattro però sono stati comunque determinanti, perché ognuno di loro ha preso quasi 200 voti. Quindi abbiamo dato un enorme contributo. Sapevamo che in quel momento Giovan Battista avrebbe potuto fare una lista civica particolare perché appunto in quel momento c’era Forza Italia, ma c’era una forte presenza del Partito Democratico che alle ultime elezioni aveva preso più di mille voti e quindi rappresentava una bella parte del paese. La prima è stata dura ma a me è piaciuta, devo dire la verità. Per la seconda diciamo quasi non ha fatto la campagna elettorale perché ha avuto un risultato secondo me superiore alle aspettative. Diciamo che do un giudizio complessivo dell’amministrazione Castagna positivo e soprattutto per un motivo: ho visto una persona che faceva il sindaco presente sul territorio, presente in comune anche quando c’era bisogno di fare scelte sgradevoli. Lui non è mai scappato e quindi l’ho valutato sempre positivamente. A me il fatto che il sindaco fosse presente sul comune e la porta aperta a tutti a 360 gradi, anche a chi materialmente lo sbeffeggiava, mi dava soddisfazione. Questa è stata una delle caratteristiche di Giovan Battista».

IL PD DI DE LUCA

Adesso capisco che la nuova veste di Elly Schlein in qualche modo permette a tutti quanti di dire “No, ma non siamo quelli…”. E anche tu ovviamente immagino che non potrai sfuggire. Noi ischitani con il Partito Democratico, almeno con la gestione De Luca del PD, non abbiamo visto cose positive. Pensiamo ai trasporti marittimi, ai trasporti terrestri e non so qui a fare l’elenco…

«De Luca è una persona che all’interno del Partito Democratico ha, diciamo così, una collocazione propria, come se fosse un piccolo partito all’interno del PD. Ciò non giustifica nulla, nel senso che magari la posizione che attualmente è in essere è pienamente appoggiata dal Partito Democratico, dai consiglieri regionali e così via. Quindi non bisogna nascondersi dietro al dito. De Luca secondo me si è affidato a persone non adeguate. Per quanto riguarda l’aspetto che tocca lui nello specifico, e quindi il turismo e i trasporti, per i trasporti devo dire che questa è una problematica che ci stiamo portando avanti da decenni, ma veramente da decenni. Abbiamo visto qualunque tipologia di amministrazione che sia passata in Regione, ma noi come trasporti siamo sempre stati vittime di situazioni particolari, partendo sia dagli aumenti progressivi del costo dei biglietti, non solo per gli Isolani ma anche per i turisti. Venire oggi a Ischia comporta spendere tanti soldi che a volte fanno spostare il turismo, soprattutto quello breve, su altri fronti, su altri siti, come la Penisola Sorrentina. Zone leggermente più economiche anche solo per arrivarci e quindi questo ci danneggia un poco. In più c’è la problematica prettamente invernale del fatto che siamo vittime di corse che vanno e vengono. Rispetto al Nord qui manca la politica. E’ un dato di fatto, qui manca la politica locale, manca la politica di collegamento con la Regione, per far sì che materialmente il cittadino non venga vessato in continuazione».

LA SITUAZIONE DI LACCO AMENO

Tu sei segretario sia di Casamicciola che di Lacco Ameno, che vive una situazione un po’ strana. Il PD pure lì si è smarrito.

«Abbiamo trovato una situazione sdoppiata, perché gli esponenti del PD si sono presentati sia con De Siano sia con Pascale. Il motivo è la natura civica delle liste. Anche se devo dire la verità, a Lacco Ameno alle ultime elezioni i consiglieri comunali si sono visti poco. E’ stata una battaglia fra i due sindaci, avevano tanto da dire loro due, che sicuramente non sono di sinistra entrambi, ma sono entrambi di provenienza di destra e sono ancora a tutt’oggi di centrodestra. Però Giacomo ha avuto la forza e la capacità di restare sul territorio e di spuntarla. Anche Pascale ha amministrato bene sotto il profilo della presenza sul territorio. E’ stato molto presente sia in occasione del terremoto che dell’alluvione, anche per Casamicciola. Ha dimostrato in ogni caso di avere una capacità nell’interloquire con le persone che si recavano al comune e quindi ad esprimere le esigenze della popolazione. Non so onestamente Domenico come abbia preso realmente questa sconfitta, lui sicuramente non se l’aspettava e nemmeno io.

E’ stata anche per me una sorpresa. Il Partito Democratico deve avere la capacità di dire a Lacco Ameno con chi sta. Io sarò semplicemente una persona che prima di tutto aprirà il tesseramento, perché attualmente abbiamo costituito due gruppi, due segretari, uno a Forio e uno qui a Casamicciola che rappresenta anche Lacco Ameno. Forio ha avuto anche una specie di delega per Ischia dove c’è un coordinatore, che è Gigi Di Vaia, però materialmente il segretario non è eletto. Stiamo ripartendo e il nostro compito adesso è quello di aprirci con il tesseramento soprattutto ai giovani e a tutti coloro che vogliono dare una mano. Io personalmente sono pienamente a disposizione perché già ho fatto un passo indietro una volta e quindi non ho alcun interesse a rimanere seduto su questo scranno del Partitore Democratico. Ma non perché scomodo, attenzione sotto questo aspetto voglio fare anche un appello ai tanti giovani che a Casamicciola soprattutto e a Lacco Ameno non si sono mai avvicinati alla politica, che hanno paura della politica. Secondo me questo è il momento giusto per chi ha voglia e intenzione di avvicinarsi alla politica. Con un segretario come Schlein si ha la possibilità di esprimersi e trovare da parte di chi oggi come me che sono un vecchio della politica, pur non essendo ancora cinquantenne, massima disponibilità per fargli capire come funzionano i meccanismi e come funziona la macchina amministrativa».

IL FUTURO DEL PARTITO

Una domanda che ha una natura più politica. Gianni Carcaterra porta con sé un bagaglio di storia che non è certo lontano dalla sinistra. Anzi, forse questo aspetto viene sottolineato con la presenza di Marianna Lamonica e l’Associazione dei Partigiani. Quindi marcatamente di sinistra. E’ un po’ una polarizzazione su certe posizioni?

«Oggi c’è un’esigenza, che è quella di far capire ai cittadini italiani il Partito Democratico chi è e cosa esprime. Io sono contentissimo di una delle prime uscite fatte dalla nostra segretaria perché hanno iniziato a far capire che noi ritorniamo a fare politica parlando di lavoratori, parlando di problemi sociali e sì, anche di economia. Però il problema nostro è far capire chi sono le persone che noi vogliamo rappresentare. Il Partito Democratico in tanti anni che è stato al governo con diversi schieramenti c’è anche da dire che non ha mai avuto la forza politica come la sta avendo oggi la Meloni, di un partito fortissimo con grandi numeri che appoggiassero le amministrazioni governanti. Ha sempre governato insieme ad altri partiti e quindi ha dovuto sottostare a determinate situazioni. Dico delle cose banalissime, oggi giustamente molti giornali parlano, che so, della liberalizzazione della cannabis, ne cito una tanto per esempio perché è una argomentazione molto dibattuta.

Noi siamo favorevoli ma non l’abbiamo mai approvata perché molto banalmente chi governava con noi non era d’accordo sulla liberalizzazione. Quindi era difficile portare avanti un concetto del genere. Oggi il ruolo dell’oppositore, così come ha ben fatto la Giorgia Meloni quando è stata all’opposizione, è proprio quello di far vedere chi siamo e cosa andiamo a proporre e quindi ci andiamo a mettere in una fra virgolette nicchia di mercato politica che più si è adatta al nostro ruolo. Perché noi adesso dobbiamo pensare al Partito Democratico, poi quando materialmente ce ne saranno i motivi inizieremo a parlare di coalizioni con il Movimento 5 Stelle, il terzo Polo, quello che materialmente ci ripresenterà la sinistra, perché purtroppo all’esterno la sinistra continua a essere divisa; ci sono i verdi e i comunisti che ancora sono separati. Quindi oggi il Partito Democratico deve fare il Partito Democratico e deve raccogliere consensi lì dove materialmente li ha sempre raccolti e ha dimostrato di averli persi per la mancata presenza sul territorio».