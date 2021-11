Gianna Galasso: «E’ il momento di affrontare uniti e con coraggio tutte le sfide che si presenteranno»

Ugo De Rosa | Il Comune di Forio rappresentato da Gianna

Si è chiusa ieri a Parma la XXXVIII assemblea nazionale annuale dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

Tantissime le novità che riguardano gli Enti locali: nuove assunzioni finalizzate all’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR; nuove risorse per i comuni, soprattutto i più piccoli, con una nuova suddivisione del fondo di solidarietà (perequazione), più ricco e vantaggioso per tutti gli enti locali. In breve: maggiori risorse economiche.

Ed ancora: 50 dei circa 200 miliardi di euro del PNRR saranno gestiti direttamente dai comuni; snellimento delle procedure amministrative per far in modo che le risorse possano essere spese rapidamente a favore della comunità e non tardare e rischiare di perdersi nei mille rivoli di procedure burocratiche incompatibili con i tempi ristretti che questo periodo storico impone. In una parola: semplificazione.

Infine è stata avanzata la richiesta al governo di eliminazione del limite dei due mandati per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti; è stato promesso ai sindaci, da parte del governo nazionale, di circoscrivere meglio il loro campo d’azione amministrativa da un punto di vista giuridico per evitare agli amministratori onesti di finire sotto processo per colpe non loro ed una indennità adeguata alle responsabilità che quotidianamente si assumono.

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha esortato tutti i cittadini ad impegnarsi strenuamente contro il virus e a non disperdere energie per contestare le misure che lo combattono.

Il Presidente del Consiglio Draghi ha affermato che i sindaci saranno i veri protagonisti del successo del PNRR

Sono intervenuti ben undici ministri del governo che hanno per lo più accolto le richieste motivate degli amministratori locali, rappresentati autorevolmente dal Presidente dell’Anci nazionale Antonio Decaro (sindaco di Bari).

Tutti hanno ringraziato i sindaci per aver tenuto a galla l’Italia con il campale lavoro svolto durante la pandemia in favore della tutela della salute dei cittadini.

Si è parlato di ripartenza, responsabilità dei sindaci, e soprattutto del PNRR, che è una grande occasione per la ripartenza dell’Italia e per la riduzione dei divari, ma anche della necessità di mettere i Comuni nelle condizioni di agire e dare risposte concrete.

La vittoria per tutto il Paese non sarà però quella di aver speso queste risorse, ma di averlo fatto raggiungendo gli obiettivi prefissati, è stato evidenziato.

A rappresentare il Comune di Forio l’assessore Gianna Galasso, che ha dichiarato: «Un momento nazionale importante per tutti gli amministratori locali, che in qualità di sindaci sono tutti schierati, in prima linea, a rappresentare le proprie comunità, da Nord a Sud, ed è stato un vero onore per me essere qui a Parma a rappresentare il Comune di Forio, perchè è il momento di dare il proprio contributo e di mettersi al lavoro insieme facendo rete, affrontando uniti e con coraggio tutte le sfide che si presenteranno perché questo è il tempo dell’Italia e della nostra isola».www.ildispari.it