Gianmaria Ferrandino responsabile isolano dei Giovani di Forza Italia

Gianmaria Ferrandino è stato nominato vicesegretario provinciale e responsabile dei Giovani di Forza Italia per l’isola d’Ischia. La nomina, datata 9 novembre 2025, è stata ufficializzata con una comunicazione firmata dal coordinatore regionale dei Giovani di Forza Italia Campania, Michele Vitiello, e dal coordinatore provinciale di Napoli, Gaetano Loffredo.

Nel documento, i vertici del movimento azzurro sottolineano il percorso e l’impegno del giovane ischitano: «Come d’intesa con il Coordinatore regionale, nell’apprezzare il tuo attivismo, competenza e dedizione, ho il piacere di comunicarTi la nomina a vicesegretario provinciale e responsabile giovani Isola di Ischia. Tanti cari auguri di buon lavoro!».

Un riconoscimento che premia la costanza e la partecipazione di Ferrandino alle attività del partito, oltre al suo impegno nel promuovere la partecipazione giovanile alla vita politica dell’isola.

«Sono onorato di essere stato nominato vice segretario provinciale e responsabile giovani dell’isola d’Ischia di Forza Italia Giovani – ha dichiarato Ferrandino –. Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e mi impegnerò a fare del mio meglio per rappresentare e servire la nostra comunità».

Con la nomina di Gianmaria Ferrandino, Forza Italia Giovani rafforza così la propria presenza sul territorio isolano, puntando su una figura che incarna l’entusiasmo e la determinazione di una nuova generazione pronta a dare voce ai giovani dell’isola d’Ischia.