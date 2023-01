Gianluca Vialli, Pino Taglialatela: “Ho un ricordo bellissimo di te”

La morte di Gianluca Vialli ha toccato molti. Il suo carisma, il suo essere campione nella vita e nel campo è stata ricordata da tanti. Politici, sportivi, gente comune. Tra i tanti spicca quello di Pino Taglialatela. “Ho un ricordo bellissimo di te. Mi ricordo ancora le nostre sfide calcistiche, in campo sei sempre stato un gran signore, ma di te ricorderò la splendida persona che eri fuori dal rettangolo da gioco. Taciturno e mai banale, generoso, sempre pronto a spendere una parola di incoraggiamento per tutti”.

“Sei stato un vero leader – aggiunge l’attuale presidente dell’Ischia Calcio e storico portiere del Napoli – e per me è stata una gran fortuna conoscerti. Ciao Gianluca, sei andato via in punta dei piedi ma ci lasci un bagaglio di saggezza, di gioie con la struggente consapevolezza che si può essere vincenti pur perdendo la partita più importante della tua vita”.”