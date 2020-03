Gianluca Trani: “Subito fondi pubblici per aiutare chi è in difficoltà”

È arrivato il momento – scrive Gianluca Trani – che le istituzioni locali facciano la propria parte per sostenere i bisogni primari di tutti quei concittadini che si trovano in difficoltà a causa di questa maledetta emergenza. Invitiamo il sindaco e la maggioranza a lavorare insieme, SUBITO, per reperire i fondi da destinare al sostegno alimentare di chi non riesce più nemmeno a fare la spesa quotidiana.

Le idee ci sono, l’ANCI ha già definito un accordo con lo Stato centrale, altre amministrazioni si sono già mosse concretamente in tal senso: siamo disponibili a votare ogni provvedimento utile per dare immediata attuazione a questa misura. Non c’è un minuto da perdere!!!