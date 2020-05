Gianluca Trani: «Invece di togliersi la fascia, il sindaco la indossi per chiedere aiuti»

Ugo De Rosa | In questo difficile momento il gruppo di consiglieri di opposizione del comune di Ischia sta portando avanti alcune iniziative “di qualità”, non scendendo in inutili polemiche, ma portando avanti progetti e richieste ben argomentati e fattibili.

Oggi Gianluca Trani, consigliere di minoranza di Ischia, ci racconta un po’ l’agire dell’opposizione, le risposte che (non) sta avendo dall’Amministrazione comunale in carica e la possibile strategia per risollevare le sorti della nostra economia

Gianluca, iniziamo con il parlare del sindaco di Ischia che ha dichiarato di voler riconsegnare la fascia al Prefetto Valentini…

«Quando si fa la sceneggiata di dire “Io mi tolgo la fascia”, ma senza compiere nessuna iniziativa nei confronti delle imprese e dei lavoratori, sinceramente non si va da nessuna parte.

Qui siamo tutti dalla stessa parte, forse il sindaco non lo ha capito e continua con le sceneggiate, giudicando le iniziative se sono buone o meno, ma forse nemmeno lui ha qualche idea… o almeno non è pervenuta.

Noi abbiamo avanzato la nostra proposta e riteniamo che sia l’unica strada. Anche giuridicamente si può fare, soprattutto perché quando la politica vuole agire tutto si può fare, quando la politica non vuole fare, non si fa nulla. Quindi noi portiamo avanti questa proposta».

Vuoi spiegarcela nel dettaglio?

«Abbiamo chiesto al Consiglio comunale di chiedere al Governo di ampliare la dichiarazione di stato di calamità naturale al turismo, così come è stato fatto per il settore volo in uno degli ultimi DPCM. Noi dobbiamo chiedere con forza questo provvedimento. Senza fare distinzioni tra lavoratori e imprenditori. Se ci viene riconosciuto questo status, Ischia ne avrà solo benefici.

Questa sarà una annata in stand by, purtroppo “persa” da un punto di vista economico. Ma dobbiamo pensare alla programmazione soprattutto perché di qui a breve sull’isola molti non avranno più risorse. Serve un modello che possa essere assistenziale e di programmazione.

Forse qualcuno non ha la forza o capacità di sobbarcarsi questa iniziativa, e di ciò ne faccia ammenda. Il Comune di Ischia deve porsi al fianco dei lavoratori.

Su nostra proposta è passato il provvedimento di rimandare le scadenze dei pagamenti di Tasi e Imu, ma abbiamo anche chiesto di diminuire tali aliquote. Certo, qualcuno potrà dire “ma il comune poi dove prenderà le risorse per erogare servizi?”… Le dovrà richiedere a Roma. Le persone in questo momento sono in grande difficoltà economica e credo che il sindaco, invece di buttare la fascia, si debba munire di fascia tricolore e recarsi a Roma per protestare presso i Ministeri competenti per il bene del nostro territorio.

E’ questa la capacità che deve avere un sindaco. Se si vogliono impoltronire sul comune di Ischia, noi non siamo d’accordo.

Ad ora è stato solo erogato un buono spesa, ma non è stato creato, ad esempio, un fondo per le persone in difficoltà, o diminuire gli sprechi per poter erogare altri buoni spesa nell’immediatezza.

Ieri leggevo dei lavori in Piazza degli Eroi da 150mila euro invitando 3 ditte, noi abbiamo chiesto che si faccia una manifestazione di interesse, nelle modalità come indica anche l’ANAC».

EFFETTO A CATENA

Tu hai il polso della situazione da un punto di vista imprenditoriale, come è la situazione sul territorio dell’isola di Ischia?

«Nel primo giorno di apertura ho notato un grande senso di responsabilità nei cittadini, come il distanziamento sociale. Da un punto di vista economico, come dicevo prima, noi avremo un calo enorme perché le risorse che derivavano dal turismo saranno nulle; ci saranno alberghi che apriranno e altri no. Abbiamo un rischio dovuto al fatto che le strutture alberghiere sono state molto colpite da questo momento storico. Ad esempio nel primo periodo dell’epidemia alcuni alberghi erano aperti, come ben ricorderemo proprio presso un hotel vi è stato uno dei primi casi di coronavirus e, in quella occasione, anche l’albergatore ha avuto non pochi problemi. Oggi ci sono una serie di adempimenti che l’albergatore deve compiere a tutela del lavoratore e del turista. Il reparto terme, ad esempio, sarà chiuso… non voglio essere catastrofico, ma questo sarà un anno non bello per l’isola. Perciò nasce la proposta di vedersi riconoscere lo stato di calamità, ciò permetterebbe di guardare anche nell’immediato con un supporto ai lavoratori.

Questo sarà un anno sabbatico e si avrà un effetto a catena: l’economia del territorio girerà a fatica con le mancante entrate del turismo. Dobbiamo cercare di crearle altrove e dobbiamo lavorare tutti insieme affinché avvenga questo».

Avete avuto una risposta alla vostra richiesta di convocazione del Consiglio comunale?

«Il presidente del Consiglio comunale ha inviato una nota spiegando che la seduta si potrà svolgere da remoto e ringraziamo Ottorino Mattera per ciò».

Per nominare il presidente dei revisori dei conti, in piena emergenza Covid-19, il Consiglio si poteva fare, ora invece il sindaco dice di no?

«In verità noi non ci siamo stati perché abbiamo ritenuto di dare un buon esempio alla cittadinanza e non fare assembramento. Oltre al fatto che questa era una tematica politica. Aveva la possibilità di farlo a gennaio, ma forse per altre cose è stato rinviato».

I BUONI SPESA

Parliamo ora dei buoni spesa erogati dal Comune di Ischia, non resi noti. Voi come opposizione avete presentato alcune richieste in merito…

«Noi abbiamo richiesto l’elenco e l’istruttoria posta in essere per l’erogazione. Di certo una amministrazione deve porre in essere una istruttoria e non demandare ad altre autorità controlli futuri. Non si può esporre una persona a errori di compilazione delle domande. Il Comune dovrà rispondere entro 30 giorni alle nostre richieste. Penso che il Comune in questo momento debba farsi carico di ulteriori buoni spesa perché il problema c’è ed è serio. Persone che in passato lavoravano già in questo mese, ora lavoreranno a turni, non avranno lo stesso stipendio e la disoccupazione che percepivano d’inverno. Tutti gli Enti devono fare la propria parte».

Spiegaci meglio…

«Il Comune è il primo Ente a contatto con i cittadini e deve portare avanti iniziative per la popolazione, come anche curare il territorio, con la pulizia e la corretta gestione del traffico. Oltre che curare il verde pubblico senza tagliare alberi, ma curarli in modo diverso. Non possiamo perdere il nostro “marchio” di isola verde o il nostro essere “Giardino d’Europa” con il taglio di alberi ed eliminazione di aiuole. Il Comune di Ischia era quello predominante, ora va a ruota delle iniziative di altri Comuni, l’autorevolezza che si sta perdendo è notevole».

E’possibile, secondo te, amministrare un paese importante come Ischia, nel modo in cui viene amministrato ora?

«già prima Ischia viveva momenti di alti e bassi, ma oggi sta sprofondando. Noi parlammo dei bilanci delle partecipate e vedemmo che il Comune in termini di numeri stava crollando, ma non abbiamo mai avuto risposte dal sindaco riguardo a debiti e residui. Non c’è una politica seria per il verde, il traffico, il bilancio, il settore finanziario… il sindaco e chi lo circonda non esprime una buona classe dirigente. Sbaglia chi lo sostiene, commette due volte il danno».

I consiglieri comunali scaricano la colpa sul sindaco?

«A volte quando parli in privato può sembrare così».

IL COMUNE UNICO

I rapporti con le altre amministrazioni? Leggevamo che da Forio Stani Verde aveva rilanciato la proposta di convocazione del Consiglio comunale…

«I rapporti sono buoni. Quando si lavora sul campo politico si mantengono rapporti ottimi con tutti. Con Stani ho un attimo rapporto da anni, è un ragazzo che si dà da fare sul territorio, ho apprezzato la sua apertura verso il sindaco in pieno coronavirus per offrire la sua collaborazione. E’ stato un gesto di maturità, pur essendo stati contrapposti in una campagna elettorale dura ma corretta. Certo, lascio a Stani fare il suo ruolo e commentare ciò che a Forio può andare o no. Sicuramente ha dimostrato maturità e questo viene riscontrato sul territorio, ma anche il sindaco Del Deo ha accolto la sua apertura. Poi loro conoscono bene le vicende».

In questi giorni si è sentita, secondo te, la necessità di avere un’unica cabina di regia? E’ emersa la sfaldatura tra le Amministrazioni?

«Diciamo che il Comune Unico sarebbe l’ideale per l’isola, cosa più importante perché è anacronistico avere 6 comuni per un’isola con 60mila abitanti. Fonderci darebbe solo benefici anche per i bilanci comunali, rendendo l’isola, forse, ancora più comunità. Lo abbiamo dimostrato in questi giorni, ma avendo un nome unico lo saremmo di più, anche in termini regionali o “romani”, dove avremmo una forza diversa e maggiore. Oggi, in questo momento, è arrivata la maturità di andare nella direzione del comune unico, cosa importante e propedeutica per la risoluzione dei problemi anche economici che ci attanagliano. Sarebbe importante per il nostro futuro.

I sindaci nelle prime fasi lavoravano tutti all’unisono, poi alcuni hanno iniziato a dissociarsi o a restare indietro o andare in avanti. Ciò ha influito sulla situazione nel suo complesso».

LA FASE 2

Parliamo della Fase 2, quali possono essere le speranze che Ischia può avere anche rispetto alla nostra Fase 1?

«La nostra fase 1 è stata ben gestita, con le chiusure da parte della Regione applicate anche in modo maggiore rispetto a quelle nazionali. Certamente questa Fase 2 sarà particolare, guardando in casa nostra; se affrontata con responsabilità e adottando tutti i crismi di sicurezza, ci riporterà alla normalità, ma non quest’anno. A pagare le conseguenze saranno le attività come quelle di ristorazione, che dovranno diminuire la propria capienza e così via. Vi saranno minori introiti per tutti quelli che apriranno. Questa Fase 2 deve camminare di pari passo tra assistenzialismo, per garantire una indennità a tutti, e programmazione economica per l’isola. Nella speranza che per il 2021 saranno trovati tutti i rimedi sanitari, compreso il vaccino. Non dimentichiamoci che basterebbe un solo caso di coronavirus sulla nostra isola per far scatenare un pandemonio, soprattutto perché non abbiamo la capacità di tutelarci da uno tsunami mediatico. Voglio vedere un sindaco impegnato in una lotta economica per il nostro tessuto sociale. Voglio vedere il sindaco di Ischia con la fascia combattere per la nostra isola, lo deve fare per tutti. O ci rimbocchiamo le maniche, o sarà difficile. Insieme siamo i più forti e nessuno ci potrà distruggere».