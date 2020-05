Gianluca Trani: “…bastava un commissario prefettizio per consegnare qualche mascherina e lavare le strade”

Il consiglio comunale di Ischia, ormai è ridotto ad uno strazio. Da una parte il vuoto cosmico del sindaco di Ischia, dall’altra, i tentativi di Gianluca Trani e Giustina Mattera di argomentare e di trovare ascolto. Tentativi falliti anche perché, lo stesso sindaco, ha dichiarato di essere “sordo” e di non ascoltare le voci che provengono da altri.

E così, dopo un lungo e vuoto intervento del sindaco Ferrandino, una lunga tiritera l’intervento di Gianluca Trani non si è fatto attendere. Ed è arrivato diritto al centro del problema.

«Mi sento offeso dalle parole del sindaco (Enzo si era lasciato andare in vuote considerazioni sul modo di agire degli altri, ndr) perché non ha fatto altro che fare un elenco di cose come i buoni spesa, la consegna delle mascherine, la sanificazione, come se ci volesse chissà quale amministratore pubblico per fare tutto questo. Io credo – ha sottolineato Trani – che sia fuori dalla realtà, qui c’è chi gli consegna disperato le chiavi della propria attività e lui gli risponde di attendere. Forse Enzo Ferrandino non ha compreso che Ischia di immobilismo muore. Stasera abbiamo assistito a 45 minuti di nulla, bastava un commissario prefettizio per consegnare qualche mascherina e lavare le strade.

Il sindaco viene a fare la lezioncina in consiglio a questo e quello e vorrebbe farci credere che così si porta avanti un comune. Caro sindaco, credevamo che tu volessi integrare la nostra proposta anche con tue proposte ma prendiamo atto che non l’hai letta e che vieni in questa aula a rivendicare solo la posizione. La proposta – conclude Trani – non è mia o di Giustina, o di Ciro o di Ottorino, ma della nostra isola e tu, solo per partito preso, stai dicendo no. Mostrandoti per quello che sei.”