Gianluca Trani: “Abbiamo dovuto attendere un mese per essere presi in giro”

Abbiamo dovuto attendere – ci ha detto Gianluca Trani, consigliere comunale di Ischia – un mese per essere presi in giro da quest’amministrazione d’avanspettacolo che crede di avere davanti degli utili idioti che non sanno leggere e scrivere. 30 giorni fa avevamo depositato un’interrogazione dove chiedevamo notizie in merito alla chiusura (dal mese di marzo!) della pineta degli atleti. Dietro di noi ci sono atleti, giovani, anziani e migliaia di cittadini che reclamano il diritto di accedere nel nostro polmone verde, per finalità ludico-ricreative. Magari senza dover scavalcare, col rischio di farsi male (e già, accade anche questo, ma tanto che importa a loro!). Ebbene, finalmente è arrivata una risposta strampalata.

Che dire…la nostra isola è stata da sempre il giardino d’Europa eppure, a questo punto, dubito che potremmo farci chiamare anche in futuro “isola verde”. Perché di verde è rimasta solo la faccia di un cerca-voti che non ha mantenuto le promesse più basilari, capace persino di levarci un parco che ci appartiene e che paghiamo. Mi hanno fornito delle risposte vaghe e insensate: dicono che ci sono dei lavori ma non dicono quando terminano (la cosa più importante!). E poi, soprattutto: di quali lavori blaterano, che io non vedo mai nessuno muovere un dito!

Ah, sì, mi hanno risposto che stanno realizzando una pista ciclabile. Una pista ciclabile in un parco?? La pista va fatta per strada, per proteggersi dalle auto, non in un parco: da chi ci dobbiamo difendere: dai cespugli, dai fiori e dalle api? E poi hanno scritto che stanno procedendo con opere di bonifica: e ci vogliono 9 mesi? E che abbiamo a Ischia, la foresta Amazzonica? Capisco che vi sono i ratti, figli dell’incuria in cui fanno versare la pineta…. ma per metterci tutto questo tempo…n on è che nelle fontane hanno trovato i coccodrilli?

E poi un’ultima cosa: Abbiamo aspettato un mese per ottenere queste risposte ridicole, mentre – in vista dell’importantissimo Consiglio di ieri – ci hanno inviato un atto da 150 pagine, da studiare in appena 24 ore. Eppure sono documenti importanti, che decideranno le sorti di tantissimi lavoratori. Come facciamo ad essere edotti, nei minimi dettagli, in così poco tempo? E se c’è “qualcosa” sotto che, per la mancanza di tempo, non riuscissimo a scoprire?

Io suggerisco di fare al contrario – conclude Trani -: ci rispondessero in 24 ore alle nostre interrogazioni e ci fornissero gli atti un mese prima, così la finiamo con queste pagliacciate!»