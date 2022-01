Gianluca Saurino va a L’Aquila. Non aveva convinto lo spogliatoio dell’Ischia

Niente Campania per Gianluca Saurino. L’attaccante, che tre settimane fa ha lasciato il Real Forio, il 30 dicembre pomeriggio ha firmato per L’Aquila. La squadra del capoluogo abruzzese, terza in classifica nel campionato di Eccellenza, ha effettuato numerose operazioni in uscita. Sauriño farà coppia in attacco con Di Ruocco, ex esterno dell’Ischia.

Dopo il Forio, si era parlato di un possibile ritorno all’Ischia ma fonti ben informate raccontano che lo spogliatoio dell’Ischia non gradiva il ritorno dell’attaccante nelle fila gialloblu. Un suo ritorno (e anche la sua cacciata per poche centinaia di euro) servivano ai galli per sentirsi più galli. Certo, poi dipende anche da dove si poggiano le zampe, ma questa è un’altra storia.

«Attaccante classe 1988, in grado di spaziare su tutto il fronte d’attacco e di ricoprire sia il ruolo di prima che seconda punta – scrive il club rossoblù – è cresciuto nel vivaio del Barano con cui ha esordito in pianta stabile a 17 anni in Promozione, attirando le attenzioni dell’Ischia in Serie D, dove ha militato per cinque stagioni consecutive, mettendo a segno 26 reti in 85 gare; nel mezzo, una parentesi al Potenza in Serie C1, pur non esordendo tra i Professionisti. Il bomber ischitano si è contraddistinto per la sua verve realizzativa in Campania, dove ha realizzato 33 reti in Eccellenza con Florigium, Scafatese, Real Forio e Battipagliese e 54 reti in Promozione con Barano e Nuova Ischia. Nelle passate stagioni ha militato in Basilicata, vestendo in Eccellenza le maglie di Melfi (39 reti in una stagione e mezza), dove si è fregiato della vittoria della Coppa Italia Regionale, e del Lavello, dove con 10 reti ha contribuito alla vittoria del campionato. In questa prima parte di stagione è tornato ad indossare i colori del Real Forio (Eccellenza Campania), realizzando 6 reti in 8 gare».

PUTEOLANA SHOW – La Puteolana va a pescare nel suo stesso girone, andando a indebolire la sua più diretta concorrente: la Frattese. In attesa di conoscere quali saranno le novità societarie in casa nerostellata (e pensare che nemmeno dieci giorni fa il patron Guarino aveva giurato che era tutto a posto e che il futuro della società sarebbe stato sereno con lui alla guida), il regista Edoardo Catinali e il centrocampista offensivo Nicolas Grieco sono passati nelle fila della capolista.

CAPOGROSSO GRANATA – La Maddalonese l’altro ieri ha piazzato un colpo di mercato in difesa, assicurandosi le prestazioni di Antonio Capogrosso, difensore che militava nelle fila dell’Ercolanese e che nella scorsa stagione, dopo la parentesi con la Frattese, ha giocato col Pianura. Procida e Barano i suoi precedenti isolani.

S.ANTONIO-BIS – Il Sant’Antonio Abate ha annunciato l’arrivo di due rinforzi. Si tratta del centrocampista dai piedi buoni, classe 1999, Valerio Sorriso che ha iniziato la stagione in D col Real Agro Aversa e del 2002 Attilio Tansella, esterno cresciuto nelle fila di Benevento e Casertana e che tra D ed Eccellenza ha indossato le maglie di Gladiator, Palmese e Atletico Lazio.