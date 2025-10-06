Gianluca Capobianchi vince la quarta edizione di “Un Pizzaiuolo per Procida”

Aveva solo dieci anni Gianluca Capobianchi quando, con le mani ancora troppo piccole per impastare davvero, passava i pomeriggi nella pizzeria di famiglia. Il Cantinone a Marina Grande, con il forno a legna sempre acceso, le sedie impagliate, e quell’atmosfera sospesa tra il chiasso delle comande e la calma del rito artigianale.

Gianluca osservava tutto: le mani esperte che stendevano l’impasto, il gesto veloce con cui si versava il pomodoro, il momento preciso in cui la pizza veniva infornata. Era lì che nasceva la sua passione, tra i racconti degli anziani seduti a mangiare e il profumo della legna che si mescolava con quello della farina.



Non sapeva ancora che, anni dopo, quella passione lo avrebbe portato a vincere uno dei concorsi più affascinanti del panorama gastronomico nazionale. Oggi, quel bambino è diventato un pizzaiuolo professionista, e proprio lui ha conquistato il primo posto alla quarta edizione del contest “Un Pizzaiuolo per Procida”, un evento che celebra l’arte della pizza e l’identità gastronomica dell’isola.

La competizione, che si è svolta a Piazza Marina Grande, ha visto la partecipazione di dieci finalisti selezionati tra decine di candidati provenienti non solo dalla Campania — in particolare Napoli e Caserta — ma anche da diversi paesi dell’Est Europa, a conferma di quanto l’universo della pizza napoletana sia ormai un patrimonio condiviso e apprezzato in tutto il mondo.

La sfida? Apparentemente semplice: creare una pizza utilizzando esclusivamente ingredienti tipici di Procida. In realtà, si trattava di un banco di prova arduo, dove si misuravano non solo tecnica e gusto, ma anche conoscenza del territorio, sensibilità gastronomica e capacità di raccontare una storia attraverso un piatto.

Gianluca Capobianchi ha saputo fare tutto questo. La sua pizza, un omaggio alla cucina procidana ha unito la freschezza, la sapidità, la morbidezza e l’intensità dei vari ingredienti. Un equilibrio di sapori che ha conquistato la giuria e il pubblico presente.

“Un Pizzaiuolo per Procida” non è solo una gara, ma un’occasione importante per valorizzare il territorio attraverso ciò che lo rappresenta meglio: i suoi sapori autentici.

L’evento è stato organizzato da tre realtà di riferimento: Carmine Caputo, del Molino Caputo, storica azienda napoletana produttrice di farine di alta qualità; Associazione Pizzaiuoli Napoletani, impegnata nella tutela e promozione dell’arte pizzaiola tradizionale; Comune di Procida, nella persona dell’assessore Leonardo Costagliola, che ha voluto fortemente anni fa questa iniziativa ritenendola come parte della sua strategia di promozione culturale e turistica del territorio.

Tra gli obiettivi della manifestazione, anche quello di favorire l’incontro tra giovani pizzaioli e maestri affermati, stimolare la creatività in cucina e rafforzare il legame tra la pizza e i territori da cui provengono gli ingredienti.

L’isola, così anche agli inizi della stagione autunnale conferma il suo ruolo di protagonista anche nel panorama enogastronomico. Le sue materie prime, i suoi sapori semplici ma intensi, la sua identità sospesa tra mare e terra diventano fonte d’ispirazione per chef e pizzaioli.

Durante l’evento, non sono mancati momenti di confronto, workshop, degustazioni e racconti di vita quotidiana legati alla pizza. Un clima familiare e autentico che ha reso la manifestazione ancora più speciale.

Tra applausi e strette di mano, si è chiusa un’edizione intensa, partecipata ed emozionante. “Un Pizzaiuolo per Procida” si è confermato non solo una competizione, ma una celebrazione della memoria, della passione e della cultura del gusto.