Giancarlo Cosenza: il custode dell’identità isolana

Sebastiano Cultrera | Scusatemi ma devo partire da un dato autobiografico. Nel 1984 mi candidai, a 25 anni al Consiglio Comunale di Procida. Feci un inaspettato boom elettorale, soprattutto non previsto dai “maggiorenti” del Partito dell’epoca (tra i socialisti) che avevano in programma altre gerarchie.

Ciò nonostante, per una pura regola onomastica, a parità di voti mi fu preferito un altro candidato (che fu tra l’altro un ottimo consigliere: Sergio Assante). Ma nel corso del mandato, il percorso politico del sindaco uscente (Enzo Esposito, che andò al Comitato di Controllo) lo costrinse, suo malgrado (e malgrado il sentimento non benevolo della dirigenza locale, tranne qualcuno) a lasciare libero, per me, lo scranno in consiglio comunale.

Ebbi infatti poche felicitazioni e molte diffidenze, soprattutto tra i “miei”. Ma accadde una cosa, in questi giorni, che è diventato un ricordo vivido. Tornando nel mio ufficio trovai un signore che mi aspettava da qualche minuto, pazientemente, per farmi gli auguri e darmi il benvenuto in consiglio comunale. Si trattava di Giancarlo Cosenza. Rimasi un po’ stupito ma fui felicissimo della circostanza. Giancarlo si era dimostrato, ancora una volta, un amico ed un signore.

All’epoca Giancarlo Cosenza, dopo avere ricoperto ruoli molto più importanti nella politica napoletana e regionale (vissuti sempre tenendo un occhio alla “propria” isola), aveva deciso di scendere in campo nella politica locale, partecipando alla storica coalizione che portò, dopo decenni, la DC all’opposizione e Vittorio Parascandola a fare il Sindaco.

Ma quando entrò in consiglio comunale Giancarlo Cosenza era già da anni un personaggio: della cultura e della architettura, innanzi tutto, ma anche della politica. Fu anche per questo che mi sentì molto lusingato e felice di trovarmelo, quel giorno lì, a stringermi la mano in segno di benvenuto, incurante del fatto che avessi “saltato il fosso” ed avessi lasciato la nostra antica militanza comune.

Infatti avevo militato “coi calzoni” corti proprio nel PCI di Giancarlo Cosenza, che conduceva, quasi in solitaria una battaglia per recuperare l’identità dell’isola in quegli anni del guadagno facile e del desiderio (legittimo, ma talvolta devastante) di ogni marittimo, di “farsi la casa” magari con giardino, magari incurante di consumare territorio prezioso su un’isola piccola e limitata, che di territorio non ne ha molto.

Lì avevo conosciuto Giancarlo ed ebbi il privilegio di conoscere, poco più che bambino, (avevo 14 anni, ma già mi sentivo “comunista impegnato”) anche un vero monumento della cultura italiana: il padre, Luigi Cosenza (che ospitammo per quasi un mese di seguito nell’albergo di famiglia). Avevamo confronti quotidiani e imparai tanto della cultura e della vita, in quel mese, ma di lui non mi dilungo, anche perché di Luigi Cosenza, meglio di me, ne parlano i libri di storia.

Giancarlo Cosenza fu un Savonarola della tutela paesaggistica dell’isola?

Se pensiamo che la polarità contraria era “non vogliamo regole e piani”, come sosteneva la vulgata clientelare dell’epoca, la sua posizione fu più che giustificata. Rimane aperto il dibattito di quanto fu efficace in termini di tutela e quanto, invece, una cultura più riformista ed elastica di tutela del territorio avrebbe potuto essere più vantaggiosa. Ma questa è un’altra storia. La polarità di Giancarlo, di estremo rigore nella tutela del paesaggio, dell’architettura e, in definitiva, dell’identità dell’isola, è stata, rivista oggi, fondamentale.

Per fare capire a tutti come tenere la barra ritta e farci capire quanto la nostra isola fosse importante come bene nazionale ed internazionale. “Procida” questa era il concetto di Giancarlo “è un bene di una importanza tale che la rende bene dell’umanità” concludendo che “perciò non può essere gestita alla mercè dei bisogni, più o meno veraci, dei singoli consumatori di spazio”. Il Grande Riconoscimento di Procida Capitale vede sicuramente diversi Numi Tutelari.

Ma in quel Pantheon che comprende, tra gli altri, Toti Scialoja, Luigi Cosenza, Bernard Rudofsky, Elsa Morante, Cesare Brandi e Vittorio Parascandola, anche Giancarlo Cosenza sta entrando di diritto: accolto dalla Grande Bellezza di Procida, che è un bene soprannaturale.