Giampaolo Buono: “Primi risultati del lavoro svolto in piena sinergia con il Presidente Garzo”

Giovedì riunione a Roma per discutere delle problematiche che assillano da anni la struttura di via Michele Mazzella

La giustizia ischitana, finalmente, sembra dare buone notizie. Ne abbiamo parlato con Gianpaolo Buono, presidente dell’Associazione Forense dell’isola d’Ischia.

Presidente, soddisfatto per questo importante risultato?

Sono e continuo ad essere molto prudente. Si iniziano ad intravvedere i risultati del faticoso lavoro svolto dalla Assoforense in questi mesi estivi, ma potrò ritenermi soddisfatto solo se riusciremo a raggiungere l’obiettivo prefissato.

Quale?

Ridare dignità all’Avvocatura ischitana attraverso la stabilizzazione della Sezione distaccata del Tribunale e la designazione di un funzionario per l’Ufficio del Giudice di Pace.

Può spiegarci meglio come il Ministero della Giustizia, attraverso il Capo Dipartimento, sia arrivato a fissare un incontro monotematico sulla situazione degli uffici giudiziari della sola isola d’Ischia?

Abbiamo lavorato intensamente ed in piena sinergia con il Presidente Garzo, con il Presidente del COA di Napoli, avv. Tafuri, con il consigliere del CNF avv. Caia, con i Sindaci, Europarlamentari, Ministri della Repubblica e questo è il primo tangibile risultato conseguito. Il percorso è ancora molto lungo, ma mi lusinga che il Ministero della Giustizia abbia iniziato a comprendere che esiste una situazione drammatica della Giustizia sull’isola d’Ischia ed abbia convocato a Roma tutti i vertici della istituzioni giudiziarie per affrontarla.

Ringraziamenti particolari?

Ognuno ha fatto e sta facendo la sua parte per tentare di risolvere i problemi dei due uffici giudiziari ischitani e, quindi, i ringraziamenti vanno tributati a tutti quelli che hanno responsabilmente dato il proprio contributo. Un ringraziamento particolare va fatto, tuttavia, al Presidente del Tribunale, dottoressa Garzo per la concretezza, la determinazione e la sensibilità sinora dimostrate. Nonostante i tantissimi problemi da risolvere, ha sposato, sin dal suo insediamento, la causa della Giustizia sull’isola d’Ischia, profondendo un impegno encomiabile. Era conosciuta per le qualità professionali espresse nell’espletamento della attività di Giudice, ma finora ha dimostrato anche qualità umane non comuni, tra cui la umiltà ed il senso di abnegazione e dedizione al lavoro. Non è un fatto abituale che il Presidente di uno dei più importanti Tribunali d’Italia si ponga alla guida della delegazione che parte per Roma, insieme agli Avvocati, per affrontare e risolvere i problemi di due uffici giudiziari “minori”, come quelli dell’isola d’Ischia. Grazie al suo contributo, noi Avvocati siamo molto più fiduciosi.

Ha un messaggio da inviare all’Avvocatura ischitana.

I Colleghi sanno bene che la situazione giudiziaria sull’isola, da anni, è drammatica. Il Direttivo della Associazione sta lavorando intensamente, anche in un periodo tutt’altro che facile come quello attuale per calamitare la attenzione delle Istituzioni sul problema della Giustizia ad Ischia. Lavoro, questo, duro e faticoso, ma che richiede costanza e determinazione, ingredienti che da sempre hanno contraddistinto la azione del Direttivo della Assoforense ischitana.