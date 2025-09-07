Gialloblu sconfitti al “Salveti”: un gol per tempo condanna la squadra di Martino

CASSINO – ISCHIA CALCIO 2-0

Serie D – Girone G – 1a Giornata

L’Ischia Calcio inciampa all’esordio in campionato e torna sconfitta dal “Gino Salveti” di Cassino. I gialloblu cedono 2-0 ai padroni di casa, che mettono al sicuro i tre punti con una rete per tempo, mentre la squadra di Martino paga caro le imprecisioni sotto porta e un approccio non sempre deciso nei momenti chiave.

La partita si accende al 16’ con il primo tentativo di Tribelli, che da posizione defilata impegna Gemito con un destro sul primo palo terminato a lato. I biancoazzurri insistono e al 25’ costruiscono un’occasione nitida: lancio lungo, sponda di Sorrentino per Sowe che però calcia male e sciupa la chance. L’Ischia prova a rispondere al 41’ con un’iniziativa di Gille, il cui traversone attraversa l’area senza trovare la deviazione vincente. Poco prima dell’intervallo, però, arriva la svolta: Sowe recupera palla e innesca Tribelli, che con freddezza incrocia sul secondo palo battendo Gemito.

Nella ripresa l’allenatore gialloblu prova a dare più spinta con Castagna e Trofa, ma la pressione dell’Ischia non porta al gol del pari. Al 34’ ancora Cassino pericoloso su calcio piazzato, con Castagna che salva in extremis sulla linea. I gialloblu hanno la grande occasione al 43’: Castagna serve un pallone invitante dalla destra, ma Habachi non riesce a spingerlo in rete.

Il match si chiude al 50’, quando D’Alessandris chiama Gemito a un intervento spettacolare e, sul corner successivo, Sorrentino trova la girata vincente che vale il raddoppio. Dopo un lungo recupero, il triplice fischio sancisce il 2-0. Cassino festeggia una partenza convincente, mentre l’Ischia è costretta a rinviare l’appuntamento con i primi punti della stagione.

Domenica prossima, alle 11.00, i gialloblù tornano in campo, al Mazzella, per affrontare la formazione sarda del Budoni. Sarà la prima davanti ai tifosi di casa e la prima occasione per fare sul serio e dimenticare questo inizio di campionato on il ko di Pagato e quello di Cassino.

TIFOSO FERITO

Durante il secondo tempo la partita è stata interrotta per oltre dieci minuti a causa di un incidente che ha coinvolto un tifoso dell’Ischia, rimasto ferito a seguito del cedimento di una delle passerelle della tribuna riservata agli ospiti, la cui manutenzione è apparsa carente. L’uomo è stato soccorso tempestivamente dallo staff medico della società e dai sanitari del 118 presenti allo stadio “Salveti”.