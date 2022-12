Giacomo Pascale: “Sgomberate 27 persone la Vigilia di Natale. Sono addolorato, ma la sicurezza viene prima di tutto”

Il Sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, ha fatto chiarezza sul crollo che si è verificato in Via Monte Vico: “Al momento sembra che la situazione sia sotto controllo, tuttavia è necessario fare un attento monitoraggio. Sono state emesse ordinanze di sgombero per 27 persone e le auto vengono fatte uscire dalla zona. La strada Via Monte Vico è chiusa al traffico. Sono già in contatto con il commissario Giovanni Legnini, che sta coordinando le operazioni con me. Fortunatamente, nessuno si trovava nella zona al momento del crollo di un masso di quelle dimensioni. I vigili del fuoco non escludono la possibilità di altri crolli, per questo motivo la zona viene sgomberata finché non sarà messa in sicurezza. Il commissario Legnini, con cui sono in costante contatto, è d’accordo con me su questa decisione”.

“Sì, è triste dover sgomberare le persone durante la notte di Natale o durante la cena di Natale – ha aggiunto Pascale -, tuttavia come hai giustamente sottolineato, la sicurezza e la vita umana vengono sempre prima di qualsiasi altra valutazione. In situazioni di emergenza è necessario agire rapidamente per garantire la sicurezza di tutti, anche se questo può significare prendere decisioni difficili come sgomberare le persone dalle loro case o dalle loro zone di lavoro. Tuttavia, è importante ricordare che queste decisioni vengono prese per proteggere le vite umane e che saranno adottate tutte le misure possibili per garantire il benessere e la sicurezza delle persone coinvolte durante il processo di sgombero”.

“Sono davvero addolorato per questa situazione, ma non posso agire in modo diverso per garantire la sicurezza della mia comunità. Voglio ringraziare sin d’ora tutti i miei collaboratori del COC (Centro Operativo Comunale) che sono intervenuti prontamente e stanno ancora operando per perfezionare gli atti necessari a gestire questa emergenza, lasciando i propri cari a tavola con spirito di servizio. A coordinare operazioni, sul posto c’è la Vicesindaca Carla Tufano in contatto diretto con il Sindaco e con il Commissario Legnini affiancata dall’Assessore Giovanni Zavota con la preziosa collaborazione dei vigili urbani di Lacco Ameno e del comandante Monti.