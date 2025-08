Giacomo Pascale, le assunzioni ad personam di Giovanni De Siano sul porto alla base dell’aggressione a Lacco Ameno

Il sindaco fa capire che dietro la rissa in centro ci sarebbero le tensioni sulle assunzioni al porto: un feudo per amici e parenti della maggioranza

Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, prova a fare chiarezza sui motivi che avrebbero spinto il suo consigliere comunale, Giovanni De Siano, ad aggredire un cittadino sul corso principale del paese. Da quando il porto è diventato “pubblico”, le assunzioni per la sua gestione si sarebbero trasformate in un nuovo “assumificio comunale”, una sorta di collocamento per amici degli amici, gestito dalla maggioranza guidata da Pascale e, in particolare, da De Siano.

Il sindaco ha ricostruito così la vicenda: De Siano “sarebbe stato aggredito a calci e pugni al centro del paese da un cittadino che voleva essere assunto presso l’ente comunale, e in particolare al porto turistico, settore di cui De Siano detiene le deleghe”.

Considerando che al porto sarebbero stati assunti soltanto amici di De Siano o figli di consiglieri comunali – come nel caso della Monti – è probabile che il consigliere avesse promesso un impiego anche a questo cittadino. Non avendo poi mantenuto la promessa, come invece avrebbe fatto con altri (al momento sarebbero in corso le selezioni per due segretari del porto, sempre scelti tra conoscenti), il cittadino lo avrebbe affrontato. Da lì la reazione di De Siano, che secondo le ricostruzioni avrebbe colpito l’uomo con un casco.

Quando la pubblica amministrazione diventa terreno di rivincite personali e non uno strumento a servizio della collettività, le conseguenze – come in questo caso – sono inevitabili e ricadono sull’intera comunità.