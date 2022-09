Giacomo Pascale: «La politica è lontana dalla società»

Vito Pulizzotto | Un risultato elettorale destinato a fare storia, quello del 25 settembre. Ne abbiamo chiesto una valutazione al sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale.

– Da primo cittadino, come giudichi la vittoria della Meloni?

«Il primo commento che ti viene da fare è che se uno crede nella democrazia, ci deve credere sempre. Diciamo che dobbiamo prendere atto del voto popolare, applaudire i vincitori e quindi si avrà un governo di centrodestra che, dopo tanti anni, è stato eletto dal popolo e non creato da manovre di palazzo. Dopodichè, se saranno bravi o meno bravi, sarà la storia a dirlo.

Per quanto riguarda l’impressione di un sindaco, il governo si valuta dalla natura degli atti. Vediamo cosa farà il governo sull’energia, vediamo cosa farà per noi, Isola d’Ischia, per quanto riguarda la ricostruzione post sisma, per quanto riguarda la faccenda Bolkestein, per i balneari. Ricordiamo che tutti i balneari d’Italia hanno riposto fiducia nella Meloni, in quanto è l’unico partito dell’arco costituzionale che ha preso posizioni serie contro questa misura che vede, poi, mandare sul lastrico decine di migliaia di cittadini che hanno investito in questa attività e che si sono poi visti bocciare una legge da parte di un tribunale del Consiglio di Stato. Chiaramente questo è un popolo che ha scelto la Meloni senza se e senza ma».

– E il voto a livello locale?

«Per quanto riguarda il voto strettamente locale, isolano e campano, il premio ai 5 Stelle testimonia una cosa importante, che forse è troppo superficiale il giudizio che si dà nell’analizzare questa forza politica, attribuendo il suo successo al reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una misura, che si può condividere o no, ma che comunque, anche se incidesse, inciderebbe nella misura del 2/3%. Quando parliamo di percentuali del 35% in una regione come la nostra, o, addirittura, parliamo di 7 collegi uninominali vinti e, quindi, “cappotto nell’uninominale”, evidentemente un’analisi più seria, secondo me, va fatta, perché qua c’è un mondo a cui guardano gli imprenditori, le partite Iva, gli studenti universitari, commercianti e professionisti. Diciamo che queste sono percentuali ragguardevoli, dove, con un’analisi più profonda, attribuire tale risultati al solo reddito di cittadinanza è riduttivo. E’ come voler dire a Salvini che i voti che prende, li prende perché è contro i migranti piuttosto che a Forza Italia, perché si dichiara a favore delle partite Iva e della piccola e media impresa.

Queste sono le bandiere che ogni partito sventola, ma sicuramente, per questi risultati e per questi successi, le sue bandiere comunque non bastano. Quindi io direi di avere maggiore rispetto per quanti hanno votato i 5 Stelle. Evidentemente, loro hanno presa perché parlano ancora di temi sociali, ambientali, si battono per la disuguaglianza che si è creata. Hanno una visione di paese, hanno una visione di attività politica, che svolgono a stretto contatto con gli amministratori locali, a partire dai sindaci, dai consiglieri comunali ai quali offrono la possibilità di interloquire, direttamente, attraverso un rapido Whatsapp. Danno la possibilità di presentare delle progettualità direttamente nei vari ministeri. C’è un’attività che raccoglie il consenso necessario, perché viene svolta in un certo modo e, quindi, c’è una comunità che va rispettata. Se rispettiamo il voto e la democrazia bisogna rispettare anche questi qua».

LA SFIDUCIA DEI CITTADINI

– E il deludente risultato del Pd a cosa pensi sia dovuto?

«Per quanto riguarda il PD, io penso che oggi, proprio alla luce dei risultati, i veri progressisti, in un campo progressista, li rappresentano proprio i 5 Stelle che sono arrivati al voto senza fare alleanze. Appare evidente che con un sistema elettorale che, con il 40% dei voti, ti può assegnare fino al 70% dei seggi, dal punto di vista tattico strategico, raccolgono una strategia che è, per certi versi, incomprensibile, perché, forse, avrebbero perso lo stesso, ma almeno si potevano giocare la partita in modo più avvincente. E’ chiaro che questo voto determinerà anche determinate scelte tra altri partiti, i quali escono sconfitti.

Forse un’analisi la devono fare, perché penso che i cosiddetti partiti tradizionali sono scollegati dalla realtà, sono lontani dai territori e, comunque, non partecipano al rinnovo della classe dirigente, né al coinvolgimento delle persone che possono rappresentare il territorio. Il taglio dei parlamentari ha diminuito le rappresentanze, se poi presenti delle rappresentanze che non sono legate al territorio è chiaro che puoi raggiungere degli obiettivi diversi. Hanno pensato più ai fatti loro. La mia chiave di lettura è che hanno pensato a sistemare, nei collegi, le proprie persone, così da poter governare i gruppi parlamentari. Nello stesso tempo, però si sono dimenticati dell’Italia e di chi aspetta risposte per i problemi che viviamo».

– In definitiva quale è la tua analisi?

« L’isola d’Ischia ha votato centrodestra, ha votato in linea con le percentuali di tutta Italia. Tuttavia, il nostro grado di astensionismo è superiore alla media campana e nazionale. Evidentemente paghiamo lo scotto di avere appiattito la politica, facendola scomparire dall’isola d’Ischia. Noi siamo figli di leader come Gaetano Colella, Enzo Mazzella, che ci trasmettevano un sentimento di appartenenza, di partecipazione, evidentemente non siamo stati capaci di trasmetterlo a noi e ai nostri giovani. Basti pensare a Ischia dove stanno tutti dalla stessa parte.

Quando, poi, leggi il dato politico l’isola d’Ischia è di centrodestra, ma non c’è una classe dirigente, un personale politico impegnato, degno, all’altezza di rappresentarlo nei vari consigli comunali. Quindi io penso che da qui bisogna ripartire, da un’analisi seria perché, sicuramente l’astensionismo, ormai, è una sfiducia diffusa verso la politica, ma nel nostro caso dell’isola, come avrai notato anche tu, che hai un punto di osservazione particolare e che ne scrivi, non c’è nessun dibattito politico in un appiattimento totale, non c’è partecipazione, tranne una parentesi che siamo stati capaci di suscitare a Lacco Ameno 2 anni fa. E su quella bisogna continuare perché, sicuramente, i giovani se non si avvicinano alla politica, sicuramente, non è solo demerito loro, nel senso che non hanno interesse, ma anche nostro, che, evidentemente, non riusciamo a interpretare i bisogni di una società che andrebbe maggiormente coinvolta».