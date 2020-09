Giacomo Pascale (Il Faro): domenica sera tutti in piazza. Annunceremo il nome di un ospite che chiuderà con noi la campagna elettorale

La lista civica “il faro”torna in piazza domenica alle 20, presso piazza Pontile a Lacco Ameno, e lancia un pubblico appello.

“Abbiamo organizzato un Agorà partecipato che non si dimenticherà facilmente! Ormai la rivoluzione è in atto, non prendiamoci in giro. Abbiamo creato un caso: il caso “Lacco Ameno”, dove una squadra di cittadini ha deciso di non mollare, di non indietreggiare, di non piegarsi o girarsi dall’altro lato. Il nostro appello è agli uomini e alle donne che non abbassano gli occhi quando si guardano allo specchio, il nostro appello è a chi ritiene che questa “terra un giorno sarà bellissima”, citando Paolo Borsellino”, spiega il candidato sindaco Giacomo Pascale, che conclude: “invitiamo le donne e gli uomini veramente liberi domenica sera, alle 20.00, presso Piazza Pontile a Lacco Ameno. Abbiamo organizzato un importantissimo Agorà partecipato! Sarà questa l’occasione per annunciare il nome di un ospite importante che chiuderà con noi la campagna elettorale, la prossima settimana”.