Giacomo Pascale: «Il complesso di Santa Restituta è cultura, identità, fede»

Il valore del sito archeologico nelle parole del sindaco di Lacco Ameno

Nel cuore della Basilica di Santa Restituta, tra la pietra viva e la memoria profonda dell’isola, il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale ha preso la parola con voce commossa e tono solenne. Il suo intervento ha intrecciato il vissuto personale con il respiro collettivo di una comunità che si riappropria, finalmente, di uno dei suoi luoghi più identitari.

«Sono particolarmente emozionato – ha esordito – perché questo non è solo un luogo simbolico, è il luogo dove tutto è cominciato, almeno per me. Ricordo quando ero ragazzino, con altri bambini del rione Ortola, venivamo qui a scavare insieme a don Pietro Monti. A mani nude, cercavamo tra le pietre quelli che per noi erano solo trastulli. Quando trovavamo dei pezzi che noi chiamavamo crastulelle, don Pietro ci rimproverava con affetto: “Ciucci! Questi sono reperti archeologici!”. Già allora, grazie a lui, imparavamo che scavare non era solo un gesto fisico: era un modo per capire chi siamo davvero».

Nel racconto del sindaco, quel tempo dell’infanzia torna vivido e si fonde con la responsabilità attuale: «Oggi, da figlio di questo luogo e da sindaco, sento il privilegio e il dovere di rappresentare l’istituzione che ha l’onore di restituire a questa comunità un pezzo della sua anima».

Pascale ha quindi voluto soffermarsi sul significato profondo dell’intervento di riqualificazione: «Questo complesso non è soltanto un sito archeologico. È cultura, identità, fede. È la nostra Santa Restituta, è la nostra storia millenaria che affonda le radici in una civiltà che ha attraversato il Mediterraneo e si è fermata qui. Da oggi possiamo dirlo con una ragionevole certezza: Ischia non sarà più soltanto mare, terme e ospitalità. Sarà anche cultura, sarà racconto, sarà un luogo da promuovere sui mercati turistici nazionali e internazionali come sintesi di memoria e futuro».

Grande spazio è stato riservato alla collaborazione istituzionale che ha reso possibile l’avvio del progetto: «Ciò che mi emoziona – ha dichiarato – è vedere per la prima volta tanti enti diversi lavorare insieme, con spirito di leale collaborazione e un obiettivo condiviso. C’è il Commissario Legnini con la sua struttura, c’è l’Agenzia del Demanio, la Soprintendenza, la Curia vescovile, l’Università di Milano, e ovviamente il nostro Comune. Tutti remano nella stessa direzione, con dedizione e serietà. È un fatto raro, che va custodito e riproposto come metodo di lavoro».

Non è mancato il tributo alla figura di don Pietro Monti, ricordato come un «grande uomo e un grande sacerdote» che per primo intuì il valore di Santa Restituta, quando nessuno ancora guardava al sito con occhi lungimiranti. «Oggi – ha detto Pascale – gli rendiamo onore. Perché se siamo qui, se questo luogo torna a vivere, è anche grazie al seme che lui ha piantato. Un seme che ha dato frutto».

Poi, tornando a un’immagine personale, il sindaco ha ripercorso un momento che l’ha segnato: «Quando ero piccolo, con le mani nella terra, ogni frammento ci sembrava un pezzo di tesoro. Non c’erano ruspe, non c’era tecnologia, solo passione, curiosità e una luce negli occhi che ancora oggi ricordo. In quelle mani sporche c’era già il sogno di oggi. E quella passione non mi ha mai abbandonato».

Nel chiudere il suo intervento, Pascale ha voluto lanciare un messaggio alla comunità: «Restituire questo sito alla collettività non è solo un fatto amministrativo. È un atto d’amore. È ridare vita a un luogo che ci appartiene. È accendere una luce nella memoria collettiva, offrire nuove opportunità a chi verrà dopo. Essere ricordati per questo è un onore che va oltre ogni incarico. Oggi sono qui non solo da sindaco, ma da bambino che una volta scavava nella terra con gli occhi pieni di stupore. Quel sogno, oggi, prende forma. Ma questa non è una fine. È solo l’inizio».