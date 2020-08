Giacomo Pascale: «Ero diventato scomodo perchè volevo far volare Lacco Ameno. Ora sono libero di farlo!”

Gaetano Di Meglio | Elezioni comunali a Lacco Ameno, si parte con Giacomo Pascale, candidato sindaco al Comune di Lacco Ameno.

Parte questa avventura dopo 8 mesi di ferie forzate…

«Eravamo pronti perché dopo lo scioglimento del Consiglio comunale un gruppo di amici si è avvicinato a noi e insieme abbiamo messo su questa alternativa politica. Un’alternativa che nasce spontaneamente, che nasce dal popolo. Si sono messi in gioco giovani che stavano attrezzandosi politicamente, coltivando la passione civica e politica come alternativa all’Amministrazione uscente e alla luce di quanto successo hanno trovato sintesi in Giacomo Pascalo. Hanno trovato sintesi alcune forze politiche sul territorio, penso alla gran parte dell’area PD e altri esponenti politici.

Ho l’onore di presentarmi candidato a sindaco in una lista con tre donne, tre professioniste molto conosciute sul territorio. C’è la dott.ssa Enza Patalano, l’arch. Carla Tufano, che è una professionista che ha sempre collaborato con il Comune e io ho potuto conoscerla meglio e apprezzarne l’attaccamento civico la notte del sisma perché, con il suo studio professionale insieme al marito, ha affiancato l’Amministrazione gratuitamente in un momento difficile per la nostra comunità, e quindi io oggi mi onoro di avere anche lei in lista; Carmela Monti, insegnante, di famiglia molto conosciuta a Lacco Ameno.

Sono contento che sia tornato a mettersi in gioco il dott. Giacinto Calise, professionista e pediatra di Lacco Ameno, lui ha avuto una esperienza politico amministrativa negli anni ’80 e oggi dopo tanti anni si rimette in gioco perché vuole dare una mano al paese portando la sua esperienza e la serietà che lo ha sempre contraddistinto. E’ una lista che annovera energie eccezionali e professionalità diverse che fanno sintesi, fanno squadra attorno ad una proposta programmatica concreta che non è il libro dei sogni, ma è una proposta che parte per un futuro possibile. Noi pensiamo che il futuro debba partire dalle cose fatte e che vanno completate. Non dimentichiamo che è stato fatto un lavoro enorme e tutto quello che era necessario per ripianare le casse dell’Ente e per avviare una serie di progettazioni. Dopodichè è chiaro che guardiamo al futuro con un occhio particolare al sociale perché, come ho detto anche in alte occasioni, questa emergenza Covid ha scovato delle disuguaglianze e in una comunità piccola come la nostra ciò è tangibile in quanto ci conosciamo tutti».

SCUOLA E COVID

Parliamo di priorità…

«Volendo fare una sorta di classifica, anche se questo non è il termine più adatto perché sono tutti argomenti di vitale importanza, c’è, ovviamente, la Scuola al primo posto. L’istruzione ci dà la nuova classe dirigente. Noi non abbiamo spazi sufficienti anche alla luce dell’emergenza Covid, o mense adeguate e trasporti. C’è bisogno di interventi anche nei servizi.

Il 6 settembre 2018, in occasione della visita del Presidente Conte, fu sbloccato il decreto di assegnazione fondi pari a 2 milioni e 600mila euro per la scuola Principe di Piemonte. Poi furono assegnate le somme per la progettazione. Quando sono andato via avevamo avviato il bando e credo che sia stato assegnato il tutto. Penso che in tempi rapidi si potrà ridare la scuola ai nostri bambini».

L’emergenza resta…

«Oggi abbiamo difficoltà nel reperire spazi. Lo scorso anno abbiamo evitato i doppi turni “strappando” 6 aule al Liceo grazie ai buoni rapporti istituzionali. Prima dello scioglimento del Consiglio comunale stavamo anche firmando atti contro la Città Metropolitana. Stavamo continuando per l’anno successivo, ma ora si ragiona alla luce del Covid, che richiede nuovi spazi. Ad esempio eravamo in trattativa con le suore per reperire una scuola per i bambini, tra i pochi stabili adatti. Avevamo paventato una prima ipotesi di 450mila euro, ma non andò a buon fine.

Io avevo assunto due impegni dopo il sisma: che tutti gli studenti rientrassero a scuola alla prima campanella e che tutti stessero a casa loro».

LA RICOSTRUZIONE

Dalla scuola passiamo a parlare dell’art. 25, condono, gestione del territorio e dell’ambiente, la grande grana urbanistica che ci vede protagonista…

«Faccio una premessa: con la mia squadra ho discusso innanzitutto di scuola e terremoto, per me fondamentali. L’art. 25, che dà risposte concrete alle case ammalorate dal sisma, non è riferibile a questa squadra ma è qualcosa che rivendico con orgoglio. Per quanto riguarda la ricostruzione, che continua ad essere lenta, si sa come la penso. Io non ho mai immaginato una ricostruzione senza un piano e non mi dispiaceva che il legislatore avesse previsto un rapporto Comune-Governo. Avevo sottoscritto un accordo con l’Università di Napoli che aveva stipulato un preliminare sul quale l’Amministrazione sarebbe stata chiamata ad esprimersi e scegliere la linea di indirizzo per collezionare il piano. Un piano che auspicherei intercomunale, ma non essendo possibile, si è lavorato su un piano del solo comune di Lacco Ameno. Oggi lo ha adottato il Commissario, a me dispiace molto perché quando si danno le regole ad una intera comunità, immagino che le regole le debbano dare gli eletti dal popolo e non un commissario. Ora ci sono due mesi per presentare le osservazioni, ma con l’estate e le elezioni non credo che cittadini e associazioni presenteranno qualcosa.

Al netto dell’adozione, in buona sostanza, io immagino un piano urbanistico che vada in un’unica direzione, una riqualificazione complessiva che parta dal Fango. Non immagino di ricostruire tutto così dove era, sarebbe come non aver capito nulla dalla lezione che il Padreterno ci ha dato. Queste sono le idee mie, con le quali mi ripropongo, se i lacchesi vorranno: riprendere in mano la ricostruzione dopo il terremoto, con una pianificazione specifica e complessiva».

Poi?

«Interverremo con nuove misure che possano dare respiro alle famiglie che, economicamente, soffrono della crisi dovuta alle chiusure e alle limitazioni in virtù delle misure anti Covid. Ad esempio credo sia un ottimo strumento quello dei Buoni Spesa per le famiglie a basso reddito».

LA GESTIONE DEL PORTO

Parliamo del porto…

«Innanzitutto portare la prima infrastruttura del Paese in capo al Comune perché se risorse ci saranno, vanno ripartite. Teniamo conto che per una serie di motivi, come tutti sanno l’approdo è stato realizzato con denaro pubblico e le rate del mutuo scadranno tra 30 anni, quindi abbiamo indebitato i lacchesi per un lungo periodo, però poi per una vicissitudine ci ritroviamo che la gestione è in capo al privato…».

Fai un po’ di mea culpa?

“Quando sono stato eletto mi sono insediato il 18 giugno 2015. Il commissario prefettizio che ha retto le sorti prima delle mie elezioni aveva attivato un iter per far attivare per il 2015 la gestione a privati. Quando il problema si è posto per il 2016, io e un assessore e consigliere siamo stati alla Procura delle Corte dei Conti che ci ha detto che dato che l’Ente era in dissesto finanziario, non si poteva riportarlo in capo al Comune. Si è pensato di affidarlo a privati, ma non era percorribile come strada. Abbiamo optato per il project financing, compiuto l’iter e aperto il bando. Il tutto è stato affidato e prendo atto che in quel momento era il modello di gestione possibile. Oggi, invece, che il Comune si avvia all’uscita dal dissesto finanziario, pensiamo che si possa procedere con un altro modello di gestione e con la mia squadra abbiamo concordato che l’unico modello di gestione possibile che noi valuteremo se i lacchesi vorranno onorarci con un voto in più rispetto agli avversari, è quello di portare la gestione in capo al pubblico. Sul modello “Serrara Fontana”. Noi abbiamo un esempio positivo, il modello gestione Irace, il comune incassava di più e aveva creato posti di lavoro, gestione ora vanificata».

PROGETTI PER IL FUTURO

Altra priorità?

«Abbiamo fatto un progetto importante già esecutivo e cantierabile per la valorizzazione dei Beni Culturali. Il turismo culturale, che cresce di circa 9% all’anno, è assurdo non sia meglio gestito in un comune con tre siti di valore: gli Scavi di Santa Restituta, località Mazzola e Villa Arbusto. E’ chiaro che la Politica per essere tale deve rispondere alle esigenze reali».

Una delle esigenze reali è anche quella della gestione dei rifiuti…

«Esatto, contiamo di individuare un’area delocalizzata da adibire a Isola Ecologica. Questo ci permetterebbe di avere innumerevoli vantaggi sia ambientali che economici».

Altri punti?

«Beh, per aprire a nuovi indotti, credo che realizzare infrastrutture che possano servire alle navi da crociera sia un passo obbligato. Mi riferisco alle imbarcazioni piccole, fino a 110 metri lineari per consentire l’attracco e non la boa al largo. Per questo eravamo in contatto con Ministero e ammiraglio e si attendeva che il Regno di Nettuno uscisse dal commissariamento e fosse nominato il nuovo direttore».

Un’altra priorità per Lacco Ameno?

«Io ho il pallino delle auto. Avevamo messo in cantiere, su consulenza del prof. Ferrara, una idea progetto anche semplice: individuare una serie di aree private attorno alla cintura di Lacco Ameno, e facemmo un avviso pubblico dove invitavamo i proprietari a stipulare un accordo con il Comune realizzando una serie di parcheggi periferici, collegandoli con navette elettriche e assumendo giovani, attingendo dalla tassa di soggiorno».

Poi?

«Redigere il Piano di Protezione Civile, i cui lavori già erano stati avviati e, con l’aiuto di un paesaggista, implementare il verde pubblico passando anche per un progetto che incentivi la ripresa della tradizione agricola a Lacco Ameno. Con progetti ed impegno, credo che nei prossimi 5 anni si possano creano circa 60 posti di lavoro per i nostri giovani».

LA SFIDUCIA DOPO AVER RIMESSO IN PIEDI IL PAESE

Questa è la prima intervista da candidato a Sindaco. Dopo una lettura delle liste una domanda va posta. Dall’altro lato, al di là di Domenico De Siano, vi sono amici con i quali hai affrontato percorsi anche difficili. Faccio un nome sugli altri, Cecilia Prota… Come si affronta ciò?

«E’ chiaro che al di là della politica si creano rapporti umani. Sul rapporto umano sono dispiaciuto, ma qui parliamo di politica. Io devo registrare che questo sindaco e questa Amministrazione puntuale ha svolto un’attività in emergenza, siamo partiti con dissesti, alluvioni, frane, terremoto, mareggiate…. Poi a 6 mesi dalla scadenza hanno ritenuto di interrompere tutto facendo giungere il commissario prefettizio, per qualcosa d’altro. Vedendo la lista, si è capito cosa è questo “altro”. Diciamo andare al Comune con un altro sindaco e altri componenti…».

Gli osservatori esterni vi hanno visti uniti fino ad ottobre. Tutti e 25 candidati facevate parte dello stesso gruppo, tranne qualcuno. Ora cosa c’è di diverso?

«C’è di diverso che una parte di maggioranza si è fusa con la minoranza. Il gruppo di minoranza non solo ha firmato la sfiducia, ma prova a fare squadra con altri. Questo mi fa pensare che il discorso fosse partito in largo anticipo. Di diverso c’è che… è come se volessi estromettere i Mennella, Pascale, Zavota e Calise, volendo includere Silvio, Monti e De Luise…

Io di politico non ci vedo niente perché di fatto sono stato sfiduciato dal coordinatore del mio partito. Abbiamo avuto una politica targata Forza Italia, è stata trasparente e puntuale, verso tutte le attività che erano necessarie. Quando sono arrivato al comune ho preso coscienza di quanto era successo, con Lacco Ameno che era terremotata senza terremoto, senza servizi e senza personale (l’unico Comune ad aprirci le porte fu Forio con 4 unità), non avevamo bilancio approvato, avevamo i creditori fuori la porta… Parlare di terremoto davanti a questo terremoto ereditato, è stato un secondo terremoto. Io avevo il commissario che mi affiancava, istituii subito la tassa di soggiorno e ho riportato i conti in positivo. Ringrazio gli Enti che ci hanno concesso tempo. Certo, sono cose che non ti portano voti e consensi, ma fanno parte della storia del Comune.

In più siamo stati bravi e fortunati, grazie all’impegno del consigliere Mennella, per aver superato molti contenziosi. Eravamo bloccati da una caterva di indagini giudiziarie, abbiamo vissuto un momento complicato e difficilissimo. Il consuntivo 2019 sanciva il percorso e testimonia che tutto il necessario era stato fatto, passavamo alla fase in cui si poteva progettare per cambiare Lacco Ameno. Io constato che appena si sono concluse tutte le attività politiche, amministrative ed economiche fatte per rimettere in piedi Lacco Ameno, che ho ereditato in ginocchio, è finita questa esperienza amministrativa».

LA CONCRETEZZA DI DE LUCA

Sul palco, dopo quella sera famosa, dopo la sfiducia, parlasti di pace nel paese.

«Ogni esperienza umana e professionale, quando si conclude lascia ricordi indelebili. Quello che rivendico con orgoglio è che ero un sindaco che aveva riappacificato il paese. Quella cappa di fallimento e osservazione speciale non erano altro che il risultato di denunce che i gruppi si erano scambiati per anni. Io avevo pacificato il paese, dicendo anche che quello che facevo per Santa Restituta lo facevo anche per l’Assunta, e poi ho sempre premiato il merito. Io rivendico con orgoglio di essere riuscito a pacificare il paese e premiare il merito. Cosa difficile, perché così non si fa clientela, ma allo stesso tempo così non si crea consenso e non si prendono voti».

Perché sei stato sfiduciato?

«Penso che ero forse diventato scomodo, magari qualcuno ha pensato che volessi volare alto, più alto di Lacco Ameno, o che volessi mettermi in proprio. Io ho fatto il mio dovere, quello che ho fatto a livello istituzionale è perché mi sono domandato che quando si fa il sindaco non si può pensare al proprio orticello e basta. Io mi sono trovato a dover interloquire con tanti, da De Luca a Bonavitacola, Minniti, Gentiloni e Conte. Come istituzione ho interloquito con tutti, ho la coscienza a posto. Io mi sono convinto che il motivo è perché ero diventato scomodo».

Appello al voto

«Il mio appello ai lacchesi è semplice: 5 anni fa quando mi hanno votato io ero una speranza, non avevo mai fatto il sindaco. Lo stesso Dispari quando ero stato eletto non mi ha trattato bene. Oggi, invece, è diverso. Mi avete visto all’opera, ho dato tutto quello che potevo dare, rivendico con orgoglio di aver pacificato il paese e premiato il merito. Se volete continuare questa esperienza amministrativa con questo sindaco e farmi completare il percorso per me virtuoso, a partire dai progetti già messi in cantiere, mi presento con una squadra rinnovata fortemente negli uomini, nei giovani, negli stimoli e nelle idee. Sarei al secondo mandato e vista l’età anagrafica della mia lista, io mi onoro di accompagnare anche un percorso di rinnovo della classe dirigente. Credo di avere le carte in regola per garantire un futuro possibile nei prossimi 5 anni alla mia comunità. Ma il mio appello è rivolto anche a quei lacchesi che guardano oltre i confini di Lacco Ameno. Se volete riportare Giacomo Pascale al comune, sappiate anche che è un sindaco che si è speso per una serie di problemi che attanagliano l’isola. Penso al progetto del ripascimento di cui siamo capofila, ho dato tanto per il Regno di Nettuno, per Villa Mercede, per la Sanità… ho fatto tutto quanto potevo per dare un contributo anche all’isola. Se i lacchesi vorranno e si sentono da me rappresentati non solo a Lacco Ameno, io ci sono per riprendere il discorso che si è interrotto. Io constato che sono a casa non per mano del popolo, ma per mano di una scelta di alcuni consiglieri che hanno inseguito un disegno politico diverso».