Giacomo Pascale: «De Luise è il futuro di Lacco Ameno e Zavota un amico»

Giacomo Pascale nella bufera. Almeno queste sono le voci che si registrano in piazza a Lacco Ameno. La poltrona di sindaco sembra sempre più in bilico e si rincorrono ipotesi e polemiche. Le questioni in ballo vengono ricondotte al famoso contenzioso per l’immobile dei parenti di Dante De Luise e a un contrasto con Giovan Giuseppe Zavota per uno scorrimento di graduatoria. Ma il primo cittadino smentisce queste ipotesi e riconduce il clima poco sereno a una maggioranza risicata e a questioni più complesse. Dichiarandosi comunque fiducioso di poter continuare a lavorare per il paese e ad attuare il programma elettorale.

– Sindaco, tutti vogliono la sua fascia. Che aria tira in maggioranza a Lacco Ameno?

«Questo accade anche perché la maggioranza è risicata. Finché c’è lealtà la discussione rimane in ambito politico, ma quando c’è dell’altro, come tante chiacchiere che si sentono nell’ultimo periodo, credo non sia giusto perché si offende l’intelligenza, la lealtà morale e l’integrità di persone che hanno sottoscritto un patto con i lacchesi. Voglio ricordare che la nostra elezione non è stata facile.

E’ stata un’elezione a furor di popolo, con un movimento giovanile e un’amministrazione fortemente rinnovata nelle donne, negli uomini, negli stimoli e nelle idee. Penso che noi tutti dobbiamo avere un senso di responsabilità, poi tutto è perfettibile e tutto può succedere. Noi abbiamo un obbligo morale prima che politico di dare risposta a quei cittadini che hanno creduto in noi, mettendoci la faccia, il cuore e la passione. Voglio ricordare che fummo truffati al primo turno, fummo costretti a un turno di ballottaggio che la norma non prevede in comuni con meno di 5000 abitanti. Dopo il ballottaggio, inoltre, fummo trascinati in tribunale, al Tar e poi al Consiglio di Stato. Ci siamo dovuti difendere senza far gravare le spese dei giudizi a carico del Comune e quindi dei cittadini, ma a carico nostro. Tutta questa storia non può essere vanificata per il capriccio o per incomprensioni all’interno del gruppo di maggioranza. Io sono un uomo aperto al dialogo, moderato, sono pronto a rivedere delle cose se ce n’è bisogno, ma non posso correre dietro alle chiacchiere di paese. Io resto concentrato sulle cose che stiamo per produrre. Oggi Lacco Ameno è un comune in salute grazie all’impegno di tutta l’Amministrazione comunale. Abbiamo le idee chiare, stiamo lavorando al programma elettorale avallato dal voto dei lacchesi, quindi non vedo difficoltà e addirittura non vedo perché dovremmo ricommissariare il comune in un momento difficile per Lacco Ameno e per l’isola. Un momento in cui l’Amministrazione comunale sta portando avanti responsabilmente delle attività e sta provando ad onorare in gran parte gli impegni assunti con gli elettori».

SITUAZIONE COMPLESSA

– Provo un attimo a sintetizzare. La questione Dante De Luise, che è un po’ più complicata anche per il contenzioso amministrativo che si è generato e che è di difficile lettura. L’altro motivo di scontro, almeno leggendo alcune cronache, sarebbe questo fantomatico scorrimento di una graduatoria per una persona vicina a Giovan Giuseppe Zavota. Sarebbero davvero questi i famosi 50 metri di asfalto che dovrebbero far cadere l’amministrazione? O c’è dell’altro?

«La situazione è molto più complessa. Dante De Luise è un giovane consigliere comunale neo eletto che ha assunto una carica importante di presidenza del Consiglio e chiaramente in un paese piccolo si possono verificare diverse situazioni anche fastidiose. La procedura in corso su questo immobile che si dibatte nelle aule giudiziarie, sicuramente non vede coinvolto né responsabile il presidente del Consiglio, né si è al comune per adottare scelte nell’interesse personale, ma soprattutto nell’interesse generale. Dante De Luise è un ragazzo di sani principi, leale, un ragazzo che ha sempre anteposto il bene comune al fatto personale, non è animato da questi sentimenti e tra l’altro non lo potrebbe essere, perché Dante De Luise fisiologicamente credo sia il futuro politico di Lacco Ameno.

Con Zavota siamo insieme da 30 anni, c’è una forte amicizia, ci sono cose che non possono essere dette pubblicamente per quanto ha fatto per me, soprattutto nel ’98 quando ho perso mio padre. Io non posso parlare di un amico in pubblico, si rischia di scadere nel banale. Zavota è il primo degli eletti, ha sempre raccolto una messe di voti, ha la stima, la considerazione e l’affetto di tanti lacchesi, soprattutto della zona della frazione Fango.

E’ vicino a me da tanti anni, abbiamo sempre lavorato gomito a gomito, mi rifiuto di credere che il tutto sia riconducibile nell’alveo di uno scorrimento di graduatoria. Francamente mi piace pensare che siano più fake news, anche perché Giovanni Zavota se avesse un problema me lo direbbe. Tra l’altro sta portando avanti un programma del comune di Lacco Ameno molto impegnativo, all’interno di una serie di progettazioni e di interventi importanti che cambieranno la storia politica, ma soprattutto la storia turistica del Comune di Lacco Ameno. Stiamo lavorando a un ambizioso progetto di riqualificazione di Piazza Santa Restituta, unitamente agli scavi di Santa Restituta; un’opera già finanziata, un intervento che interesserà notevolmente un settore del turismo come quello dei beni culturali. Quindi andiamo avanti sulla scorta del programma elettorale avallato con il voto dei lacchesi e che vede ai primi punti la riqualificazione, la messa in sicurezza e la valorizzazione dei nostri beni culturali, e soprattutto non recediamo sulla faccenda dell’approdo a cui facevi riferimento».