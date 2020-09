Giacomo Pascale: “Corleone 1 – Giacomo 0”

“In realtà non ho ben capito – ci ha detto a caldo Giacomo Pascale -. Ero sindaco per 3 voti, poi due, poi uno e alla fine i voti non c’erano più. Che vi devo dire sapranno loro m i commissari cosa è accaduto. Accettiamo ed andiamo avanti per al nostra strada. Noi abbiamo già vinto. Dispiace certamente. E’ incredibile. Ma torniamo all’elettorato con la forza e la consapevolezza i sempre. Il mio grazi e va tutti. A tutti coloro che con il loro voto ci hanno fatto sognare e sfiorare l’impresa“.

E sul web aggiunge: “CORLEONE 1 – GIACOMO 0: Quanto accaduto in queste ore ha dell’incredibile. Prima mi viene comunicata la vittoria, di essere stato eletto Sindaco. Poi, mentre mi reco presso il Comune per la proclamazione, mi richiamano ai seggi: “Pascale, venga che in realtà avete pareggiato”. “Ma come pareggiato? E prima abbiamo scherzato?” Ho risposto. Poi irrompe la polizia, il Commissario prefettizio…e da lì è un susseguirsi di voci e ipotesi: schede buone, schede nulle, schede non corrette…pure io c’ho capito poco.

Ma c’è una cosa che voglio sottolineare, e mi è stata appena confermata: uno dei vertici (se non erro il Presidente) della sezione uno (e quindi tecnicamente una persona che da un punto di vista etico e morale dovrebbe essere super partes) è un importante dipendente di Domenico De Siano. A voi e agli attori competenti ogni giudizio. Corleone 1 – Giacomo 0 Ma non è finita qua.”