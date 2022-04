GHETTO Monterone. La Curia condanna il quartiere a diventare capitale dello “spaccio” tra necessità e disagio

Gaetano Di Meglio – La questione Monterone deve essere assolutamente presa in considerazione. Le scelte relative alla gestione territoriale che caratterizzano lo sviluppo della nostra isola hanno prodotto molti, seri, danni. Fino adesso, diciamocelo, sono stati danni ambientali e architettonici. Molti di immagine e di “bellezza”. Nelle maggior parte dei casi, però, nonostante gli interventi fatti male nulla ha assunto una gravità così elevata come quello che si è creato ai danni del quartiere di Monterone e del rione Umberto Primo.

Il pericolo e il rischio di quello che sta avvenendo per le scelte della Curia e dell’assenza di una politica capace di gestire il territorio, ci espone, come comunità, ad un pericolo molto più grave.

Fino ad oggi abbiamo visto come certe miopie hanno prodotto mostri. Un esempio? Il Polifunzionale di Via Morgioni ad Ischia servito da un asse viario insufficiente e che non è capace di sostenere un complesso così importante. Un argomento che viene liquidato come secondario e non viene affrontato.

Allo stesso modo, ad esempio, è assurdo non dare una risposta e una sede più “usabile” ai numerosi uffici che, ancora oggi, sono ospitati presso il Palazzo D’Ambra sul porto di Ischia! Così come l’esempio del comune di Ischia, risulta calzante: ospitare a Via Iasolino certi uffici e non progettare una delocalizzazione che vada fuori dal centro dovrebbe essere tra i top trending dell’agenda politica. Eppure, non se ne parla, anzi, ci si porta anche la “Genesis”.

Ma questi esempi e queste disfunzioni progettuali del nostro territorio hanno una discriminante importante: sono le risultanze e le reminiscenze di anni passati. Di una visione diversa del modo di vivere e, soprattutto, di un’isola che aveva altre esigenze e altre necessità.

Ma il rischio e il pericolo che incombe su Monterone (oltre quelli che già tutti conosciamo e che nessuno affronta) sono moderni e attuali. Un problema e un pericolo che non sono legati alle circostanze naturali che dobbiamo archiviare come per date, bensì è legato alle scelte di questi giorni.

Non è come il problema viabilità o vivibilità delle zone portuali di Ischia e Casamicciola per raccontarci di esempi reali e vicini. Non possiamo spostare i porti (magari li possiamo aggiustare, ammodernare e rendere più funzionali e maggiormente integrati nel contesto) è evidente, ma possiamo evitare di compiere azzardi che andranno ad influire sulla vita di molti cittadini.

La questione Monterone non è di poco conto perché riguarda il presente e il futuro di troppe persone e non può essere lasciato all’iniziativa del singolo. Ma deve essere inquadrata in una visione di paese più complessiva. Nessuno ha la possibilità di fare spallucce e girarsi dall’altra parte.

Serviva un impegno politico, sociale, civile. Serviva che la comunità si fosse fatta latrice di un messaggio e di una speranza diffusa per scongiurare che le opportunità si arrendessero dinanzi alle necessità.

Veniamo al dunque. Come molti sanno, nel cuore di Monterone sono terminati i lavori per l’ammodernamento dell’ex asilo. Lavori di diverse centinaia di migliaia di euro che la Curia ha portato avanti per realizzare un centro Caritas. Un grande “emporio solidale”. Non staremo qui a discutere su chi e come ha realizzato i lavori, sul ruolo della politica, sulle ingerenze del Comune nei fatti della Curia e sui vari contratti che sono stai firmati, il problema è più grande e più ampio.

Dopo la morte di Don Pasquale Sferratore, un anno fa, Vito Iacono rilanciò l’idea di poter realizzare un nuovo asilo e di intitolarlo al parroco amato dalla comunità. Un gesto educato e sensibile che, però, diciamocelo, forse non risponde alle vere esigenze del territorio che tra scuole rifatte e spazi disegnati diversamente, si trova a fare i conti anche con il costante calo delle nascite e con una diminuzione delle esigenze logistiche. Ma questo è un argomento diverso.

L’idea di Vito Iacono è stata archiviata (forse neanche persa in considerazione) e la Curia di Ischia è entrata in possesso del bene ha deciso, appunto, di realizzare questa “piazza di spaccio a gratis” nel Rione di Forio.

Ora veniamo al dunque del problema. Davvero è utile realizzare un “emporio solidale” a Monterone? Lì dove sorgeva l’ex asilo? Davvero vogliamo trasformare Monterone nella capitale del disagio, della disperazione e della necessità?

Davvero per soddisfare qualche brama edile di qualche presule senza orizzonte vogliamo spegnere ogni possibilità di riscatto e rivincita di quel luogo? Davvero dobbiamo tarpare le ali a quanti vivono in quel contesto realizzando un centro Caritas? E un centro docce?

E quale speranza vogliamo proclamare? Qualche segno di domani vogliamo dare ai nostri figli e al nostro paese? Quello di dirci che ci sono zone destinate alla morte sociale, civile e culturale e che queste zone devono essere condannate ad essere un luogo di “spaccio di necessità” e di “pellegrinaggio del bisogno”?

Un posto dove gli ultimi e i bisognosi si debbano ritrovare tra le loro miserie e debbano essere soddisfatti con beni materiali senza nessuna possibilità di rivincita e di riscatto?

Una scelta, quella di questa Curia e di questa Caritas, che tradisce anche la lungimiranza e la visione di Don Pasquale Sferratore e la sua missione per Forio e per i foriani. Non a caso, Don Pasquale aveva usato quel posto per un asilo! Per una scuola. Distributiva sapere e bellezza, libertà e conoscenza. E ora, invece, metà isola si ritroverà, a fare la fila per un po’ di pane e un po’ di olio in un posto che, già oggi, vive i suoi drammi e la sua condanna.

Puttanizzie varie (importate e non), invivibilità, degrado diffuso, una impossibile convivenza e coesione sociale tra nazionalità, varie forme di spaccio e altri piccoli e grandi problemi di cronaca che sembrano nascosti. Rifiuti ad ogni angolo e in alcuni casi incendiati è questa la Monterone di oggi. Quella di domani, però corre il rischio di essere trasformata nella capitale dello spaccio del bisogno. Un vero peccato mortale, volendo utilizzare un parlare cattolico.

Non basta il parcheggio abbandonato ai vandali, non bastano le lamentele dei residenti, non basta quello che tutti sappiamo e che condividiamo con le Forze dell’Ordine, a tutto questo, come una ulteriore punizione, dobbiamo pensare che la Caritas ha pensato di realizzare la “Cittadella della carità Don Pasquale Sferratore” offrendo un centro docce, un servizio mensa, un servizio guardaroba e un emporio della solidarietà al posto di una biblioteca, di un cineclub, di un posto di riscatto e di vittoria.

La missione possibile è solo quella di scrivere “GHETTO Monterone” nel quale rinchiudere tutti quelli che hanno bisogno e necessità. Un modo per toglierseli dalla vista e far finta che non ci siano.

Sia chiaro, abbiamo bisogno di centri Caritas e di centri del genere. Ma abbiamo anche bisogno di capire il dove, il come e il quando. Non possiamo andare avanti a vista e senza una meta precisa ma avanzando facendo la sponda tra una decisione sbagliata e l’altra. Stanno condannando Monterone. Stanno facendo un torto alla storia e alla memoria di Don Pasquale Sferratore. Lui che aveva voluto un asilo, loro lo hanno ridotto ad un centro di spaccio.