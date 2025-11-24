Gestour vince al Tar e la Regione “perde rotta” su Procida

C’è chi nel mare vede solo onde e correnti, e chi invece vi si perde anche con i documenti. Il Tar Campania ha rimesso la bussola nelle mani della società Gestour s.r.l., annullando la decadenza delle autorizzazioni per i collegamenti tra Pozzuoli e Procida disposta dalla Regione Campania con il decreto dirigenziale n. 21 del 12 marzo scorso.

Il Collegio della Prima Sezione, presieduto da Giuseppe Esposito con estensore Fabio Di Lorenzo, ha accolto integralmente il ricorso della compagnia di navigazione, assistita dall’avvocato Severino Nappi, demolendo l’impianto motivazionale della Direzione generale per la Mobilità. Non solo la decadenza è stata giudicata priva dei presupposti di fatto e di diritto, ma sono stati travolti anche gli atti successivi: il quadro orario degli accosti, l’avviso di interpello trimestrale e la stessa relazione istruttoria con cui l’Amministrazione aveva tentato di legittimare, a posteriori, la propria posizione.

Al centro della vicenda c’è la sospensione temporanea del servizio da parte di Gestour nel febbraio 2025, dovuta, secondo la ricostruzione accolta dal Tar, a cause tecniche non imputabili alla società. La motonave “Don Peppino”, impegnata sulla tratta, era stata fermata per le ispezioni obbligatorie del Registro Italiano Navale e per una serie di lavori di manutenzione, resi necessari dalle stesse verifiche. Eventi non programmabili a piacimento e non eludibili, a meno di voler giocare con la sicurezza della navigazione.

Il Tribunale ha evidenziato come la società avesse comunicato puntualmente alla Regione e alle Capitanerie di Porto la sospensione, il protrarsi dei lavori, il guasto successivo alla ripresa del servizio il 24 febbraio e il conseguente fermo tecnico con trasferimento della nave a Napoli per l’alaggio. Tutto documentato, tutto agli atti. Eppure, l’Ufficio regionale ha proceduto ugualmente alla decadenza, sostenendo che le giustificazioni non fossero adeguate.

Qui entra in scena il primo nodo giuridico smontato dalla sentenza. L’articolo 9 del Regolamento regionale n. 7 del 2016 consente la decadenza in caso di corse omesse per sette giorni consecutivi, ma solo se il disservizio è imputabile all’impresa. Nel caso di Gestour, scrive il Tar, le cause erano oggettive e documentate e la Regione non ha svolto alcuna istruttoria seria per confutarle. Tradotto: si è fatto finta di non vedere.

Non basta. Secondo il Collegio, la Regione avrebbe anche applicato una norma che, a ben leggere il regolamento, non le consentiva di intervenire in quel modo. Il Regolamento n. 7/2016 riguarda infatti i servizi marittimi autorizzati di tipo “residuale”, cioè senza obblighi di servizio pubblico. Gestour, al contrario, opera su una tratta gravata da obblighi imposti dalla stessa Amministrazione. Un dettaglio non proprio secondario, che rende il provvedimento viziato già alla radice.

La sentenza passa poi al setaccio la contestazione secondo cui la società avrebbe fatto riferimento, nelle sue comunicazioni, a una diversa unità navale rispetto a quella prevista sull’autorizzazione. Anche qui, la risposta è netta: il regolamento non impone l’indicazione nominativa della nave, ma solo le caratteristiche del naviglio. Nei quadri accosti ufficiali, del resto, la Regione si limita a scrivere genericamente “nave”. Difficile pretendere di più da chi deve attenersi alle regole scritte, non a quelle immaginarie.

Il risultato finale è un azzeramento dell’intera operazione amministrativa. L’avviso di interpello con cui, nel frattempo, la Regione aveva messo a bando gli slot orari lasciati liberi dalla presunta decadenza di Gestour viene annullato per illegittimità derivata. Se cade il primo domino, cadono tutti.

Alla Regione Campania non resta che pagare le spese di lite, quantificate in 2.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della società. Una cifra modesta rispetto al danno potenziale per il servizio e per l’utenza, ma sufficiente per ricordare che anche nel labirinto della burocrazia, ogni tanto, la logica riesce a trovare un’uscita.

Nel frattempo, la Gestour potrà tornare a navigare senza l’ombra di una decadenza costruita su un’istruttoria fragile. La Regione, invece, dovrà forse chiedersi se il problema fosse davvero la “corsa omessa” o, più banalmente, una rotta persa nei propri stessi uffici.