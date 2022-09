Gestour: “Non abbiamo problemi economici. Ma solo carenza di personale”

La signora Looz Carmela, per mezzo del suo avvocato ci chiede diritto di replica che, per legge, va concesso.

In nome e per conto della Sig.ra Looz Carmela, amministratore della società di navigazione Gestour S.r.l rappresento che in data 30 agosto del 2022 è stato pubblicato sul Vs giornale online l’articolo dal titolo: Buonty sul Don Peppino: c’è lo sbarco in Capitaneria? La Gestour abbandona Procida. Nella narrativa dell’articolo viene riportato testualmente : “ Alla base della decisione si racconta ci siano le difficoltà finanziarie della Gestour che si sarebbero riverberate negativamente anche sui marittimi che lamentano di non venire pagati da diverso tempo; dopo avere dato degli ultimatum agli armatori ed atteso inutilmente per giorni, l’equipaggio del Don Peppino dopo l’arrivo a Pozzuoli ha ormeggiato la nave ed ha chiuso il rapporto con la compagnia. Che Gestour navigasse in cattive acque si era capito già da qualche mese;…” La Società Gestour precisa che la notizia è priva di ogni fondamento. La Gestour S.r.l. non ha difficoltà economiche ( non naviga in cattive acque), come erroneamente riportato. Inoltre, la sospensione del servizio di linea sulla direttrice Procida Pozzuoli è dovuta esclusivamente alla carenza di personale marittimo, che si è aggravata per l’improvviso sbarco volontario di tre marittimi. Gli Stessi, nonostante l’accordo raggiunto sull’aumento di stipendio, hanno prematuramente comunicato la volontà di “sbarcare” a far data dal 30 agosto. La Gestour, pertanto, nel rispetto della normativa vigente, ha provveduto tempestivamente ad inviare comunicazione motivata di sospensione del servizio alle competenti Capitanerie di Porto ed alla Regione Campania, in data 30.08.2022 Alla luce dei predetti chiarimenti, considerata l’oggettiva difformità dell’informazione diffusa, condivisa e commentata con esito diffamatorio.

Ad onor di cronaca, nel nostro articolo, ci siamo limitati a riportatore le lamentele degli stessi marittimi.