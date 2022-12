Gerone… da bere | #4WD

“Gerone I di Siracusa fu colui che pose le prime pietre del Castello Aragonese di Ischia, cittadella sul mare e difesa per gli Ischitani e tutti i popoli che hanno fatto della nostra preziosa isola la loro casa, cuore del Mediterraneo. Gerone, il brandy d’Ischia, rappresenta il nuovo inizio, le “nuove prime pietre” della distillazione Ischitana, e per questo nasce dal vino, dalla carruba e dall’anfora. Gerone è distillato di vino di 42% “invecchiato” dai tannini della carruba e affinato in anfore di terracotta. Un fine pasto eccellente, che si innalza dalla monotonia del classico brandy per sedurre olfatto e gusto. La sua complessità aromatica, con note di cacao, noce, ciliegia, vaniglia, intrattiene piacevolmente prima di ogni sorso, accogliendo una morbida sensazione di legno, magica, portata dai tannini della carruba, e infine il leggero retrogusto di cacao. Gerone è il distillato italiano, ischitano, capace di corteggiare sia gli amanti del rum che del whisky, appassionati di sigari o cioccolata.”

Non ho sottratto una sola virgola al testo estratto dal sito ufficiale, perché penso renda perfettamente l’idea di quanto vorrei esprimere nel #4WD di oggi, ovvero l’apprezzamento sincero e disinteressato verso una mission, quella di “Distillerie Aragonesi” e dei suoi “genitori”, Anna e Alessandro, che credo faccia onore all’intera isola d’Ischia, alle sue tradizioni e alla sua storia dall’VIII secolo a.C. ad oggi.

Non sono mai stato un competente né di arte né di vino o superalcolici, ma proprio per questo l’emozione o il piacere di ammirare un quadro o degustare un vino/distillato è sempre scaturita in modo sincero e, soprattutto, prescindendo dall’autore o dal valore. I prodotti “Distillerie Aragonesi” sono tutti originalissimi e particolari nell’esaltare la loro ischitanità, ma credo che “Gerone”, questo brandy tutto nostro, rappresenti l’epitome di sana cultura d’impresa e vera cultura nell’impresa: della serie, non solo mero profitto.



A mio giudizio Gerone, quest’anno, è di diritto il nome del Natale ischitano.