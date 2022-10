Real Forio, Gerardo Rubino: “Ho avuto un momento difficile, ma ora ci sono”

Ai microfoni dei cronisti, dopo i 90 minuti, arriva il bomber della giornata, Gerardo Rubino. A parte la contentezza del risultato, il gol è secondario perché, come ben sapete, penso sempre al bene comune. Se guardiamo al primo tempo, la partita non mi è sembrata molto sofferta. Abbiamo creato diverse occasioni da gol e abbiamo sofferto negli ultimi minuti ma, dopo diverse negatività racimolate nelle ultime partite, soffrire quei 10 minuti ci poteva stare, soprattutto contro un’ottima squadra.”

Sul momento del Real Forio, Rubino analizza con calma: “Il problema mentale non è stato da poco. Non riuscire a vincere in 5 o 6 partite è diventato un chiodo fisso per il morale della squadra. Siamo una squadra forte e ben strutturata e possiamo dare del filo da torcere a tutte le squadre in classifica, dalla prima all’ultima. Quando si incanala un periodo negativo – aggiunge -, non è semplice uscirne fuori. Siamo stati bravi. In settimana, però, abbiamo dato il meglio di noi sia in allenamento sia in partita.

Questo è stato il trampolino per portare i primi 3 punti in casa, i primi di una lunga serie» e sul suo momento personale, aggiunge, “forse, non lo sapete, ma diciamo che la colpa va allo stile di vita che faccio, generalmente stressato. Faccio due lavori, uno di questi è il pizzaiolo e, associare questo agli allenamenti giornalieri, alcune volte mi viene difficile e pesante, però i problemi che ho avuto fino ad adesso sono stati problemini, semplici contratture e il Mister, fortunatamente, non mi ha fatto pesare nulla. Questo mi aiuta a dare il meglio di me e ciò che mi chiede il mister, che serve alla squadra e, magari, anche qualche gioia personale.”